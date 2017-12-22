الوزير معين المرعبي يُحطّم مدخلَ مُنشأة عامة بحثاً عن صوتٍ تفضيلي

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بين ظلمة مستمرة في بعض نواحي عكار بفعل اضراب الموظفين، والحفاظ على منشآت رسمية، اختار وزير الدولة لشؤون النازحين معين كسر الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في حلبا، وفتح المحطة من أجل توفير الكهرباء للبلدات والقرى المحرومة من التيار منذ ثلاثة ايام.

المرعبي الذي دخل محمولاً على الأكتاف إلى المحطة، وصفت مصادر معنية عبر الـ OTV تصرفه باللامسؤول، حيث عرَّض حياته وحياة مواطنين آخرين للخطر بدخوله إلى مكان غالباً ما ترفع فيه اشارة "خطر الموت"، نظراً إلى ما يحويه من مخاطر. وخلال الاقتحام تسبب المرعبي لنفسه بجرح في اليد.وفيما اشارت مصادر الـ OTV الى ان وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل اتصل بوزير العدل سليم جريصاتي لتحريك النيابة العامة في هذا الاطار، اوضح المرعبي موقفه على الشكل التالي.(شاهد الفيديو المرفق)

كرمال الصوت التفضيلي، الغالي بيرخص. حتى لو كان من أملاك الدولة. تحت هذا العنوان، تحرك الوزير، تشدد المصادر، مكررة في الوقت نفسه ان ما اقدم عليه لم يكن بمواجهة الوزارة ولا مؤسسة كهرباء لبنان، بل ضد الموظفين المضربين على خلفية سلسلة الرتب والرواتب.