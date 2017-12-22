مخزومي في تكريم موظفي مجموعة مخزومي: لبنان يمر بمرحلة صعبة ومن الضروري تحسين صورته أمام العالم

A + A -

مخزومي في تكريم موظفي المجموعة:

- جهودكم كما يفعل جميع اللبنانيين يجب أن تبذل من أجل تأمين مستقبل أفضل لأبنائكم ولشباب هذا الوطن

- لبنان يمر بمرحلة صعبة ومن الضروري تحسين صورته أمام العالم

- البعض يستخفون بقدرة المواطنين على التغيير في الانتخابات المقبلة لكننا أمام فرصة حقيقية لإحداث التغيير

- نتائج الانتخابات لن تغير شيئاً في حقيقة ارتباطنا الوثيق ببلدنا

----------------------------------------------------------------------------

أقامت مجموعة مخزومي ممثلة برئيسها المهندس الدكتور فؤاد مخزومي وعقيلته رئيسة مؤسسة مخزومي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة مي حفلاً تكريمياً لـ 58 من موظفي المجموعة الذين أمضوا 5 و10 و15 و20 عاماً في العمل معها وذلك في دارة مخزومي بيت البحر.

وتم تكريم 19 موظفاً من مؤسسة مخزومي، و37 موظفاً من شركة "أمن المستقبل"، و4 موظفين من شركة "أنابيب المستقبل" و"Future Management".



حضر الحفل إلى جانب المهندس مخزومي وعقيلته السيدة مي، رئيسة جمعية بيروتيات عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطه قصقص، ورئيس مجلس إدارة شركة أمن المستقبل الدكتور سابا زريق، ومستشار المهندس مخزومي الدكتور أنطوان حبيب، ومدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح، ومدراء شركات ومؤسسات مجموعة مخزومي، والموظفين والعاملين الذين تم تكريمهم.



وشكر مخزومي المكرمين على جهودهم التي بذلوها خلال سنوات عملهم مع المجموعة، مؤكداً أن جهودهم كما يفعل جميع اللبنانيين، يجب أن تبذل من أجل تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم ولشباب هذا الوطن خصوصاً أن لبنان يمر بمرحلة صعبة بعد الأزمة الحكومية ومن الضروري جداً العمل على تحسين صورته أمام العالم. وإذ لفت إلى أن البعض يستخفون بالانتخابات النيابية المقبلة وقدرة المواطنين على التغيير، أكد أننا أمام فرصة حقيقية لإحداث التغيير المنشود، مشدداً على أن نتائج الانتخابات لن تغير شيئاً في حقيقة الارتباط الوثيق ببلدنا.