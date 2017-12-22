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مرسوم إعطاء الأقدميات المستحَقة بات نافذاً

22
DECEMBER
2017
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 على عكسِ كلّ التسريبات والتشويشات ، تؤكد المعلومات الموثوقة أنْ لا مشكلة إطلاقاً بين بعبدا وعين التينة . ولا مشكلة خصوصاً في اليرزة، على خلفيةِ مرسومِ إعطاء الأقدميات المُحِقّة لضباط دورة العام 1994 ...


ذلك أنّ المرسومَ المذكور بات نافذاً ، بالمفهوم الدستوري والقانوني والإداري . فهو اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، والوزير المختص ، وفقاً للنصوص المَرعية ، كما بحسب كل السوابق والأعراف ، منذ وجود الدستور اللبناني، معطوفاً على الميثاق الوطني ، وبالأخص منذ قيامِ جمهورية الطائف ..


أما لجهةِ نشر المرسوم، فالأنظمةُ اللبنانيةُ المَرعية نفسُها، تحدِّدُ بوضوحٍ أنّ المراسيمَ الإسمية - أي تلك التي تتضمنُ أسماءَ أشخاص حقيقيين - لا تستوجبُ النشرَ حُكماً ... وبناءً على كل ما تَقدَّمَ، تؤكد المعلومات أنّ مرسومَ إعطاء الأقدميات المستحَقة، بات نافذاً ...


وكما كل إجراء قانوني، في دولةٍ تحترم الحقَ والقانونَ والعملَ المؤسساتيَ فيها ، تبقى سُبل المراجعة في هذا الإجراء مفتوحةً أمام القضاء المختص، والمتمثّل في هذه الحالة بالقضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة، وذلك لمَن يملِكُ الصفةَ الضروريةَ للمراجعة ، مِن متضررٍ أو مَعنيّ ...


وفي كل الأحوال، تجزُم المعلومات بأنّ العلاقات بين أركان الدولةِ سليمةٌ سويّة، على قاعدة التضامن والتآلف والتآزر، لمواجهة استحقاقات الخارج وضمانِ المَصالح العليا للبنان واللبنانيين ...


مصالحُ عليا ، لا تبدو مُنطبقةَ التوصيف بالكامل، على ما قام به اليوم نائبٌ ووزير ، من أجل شُحنةِ كهرباء، أو حُفنةِ أصوات ...


ماذا فعل معين المرعبي؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية

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