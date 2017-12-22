بعد جريمة الكورة المروعة.. قوى الأمن تقبض على القاتل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 1/12/2017 وفي بلدة بطرام/ الكورة، وجدت السيدة: وداد ديب أبي صعب العيناتي ( مواليد عام 1931، لبنانية) مقتولة طعناً داخل منزلها.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية من إماطة اللثام عن هذه الجريمة وكشف الفاعل وتوقيفه، وهو أ. ل. ( مواليد عام 1998، لبناني). وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب هذه الجريمة بدافع السرقة.

وبتفتيش منزله عثر على سلسال ذهبي وايقونة العذراء اللذين سرقهما من منزلها.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".