توقيف إرهابي في البقاع.. هذه اعترافاته

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أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً جاء فيه التالي: "بعد معلومات وردت إلى المديريّة العامّة لأمن الدولة، قامت دورية بتوقيف السوري زكي ص. في بلدة عرسال بجرم الإرهاب واقتادته إلى التحقيق. وقد اعترف الموقوف بأنّه ينتمي إلى جبهة النصرة، وأنّه شارك بالقتال في القلمون بسوريا، وكذلك قام ببيع أسلحة حربيّة ونفذ أعمالاً إرهابية في عرسال ضمن مجموعة علي حسين الحجيري الملقّب بعلي الإرهابي، والموقوف سابقاً من قِبل أمن الدولة. وأُحيل الموقوف على القضاء المختصّ بعدما ضُبطت إفادته بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في بعلبك".