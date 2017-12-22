الرئيس عون استقبل جمعية "ع سطوح بيروت": العناية بذوي الحاجات الخاصة واجب على جميع اللبنانيين والإعاقة لا يجوز أن تكون سبباً للتمييز

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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن العناية بذوي الحاجات الخاصة واجب على جميع اللبنانيين والاعاقة لا يجوز أن تكون سبباً ليميز الانسان أخيه الإنسان.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا وفد جمعية "ع سطوح بيروت" برئاسة الإعلامية داليا داغر في حضور راعي أبرشية الروم الكاثوليك المطران ادوار ضاهر والفتى شادي كالوستيان (14 عاماً) الذي يعاني من إعاقة نتيجة ولادته مع خلل جيني سبب له حالة مرضية نادرة لا شبيه لها إلا حالة واحدة في الدانمارك. وقد أبدى شادي رغبة في أن يلتقي الرئيس عون الذي بادر فور علمه بالأمر إلى تحديد موعد لشادي مع افراد عائلته.

في مستهل اللقاء تحدثت الإعلامية داغر عن الهدف من الزيارة فقالت أن الجمعية تنظم "تيليتون" عبر محطة "OTV" التلفزيونية لمناسبة الأعياد بهدف مساعدة حالات إنسانية ونادرة وأضافت: "اليوم نحن في هذا الصرح في بيت الشعب الذي فتح أبوابه لكل الناس من دون إستثناء يُترجم بزمن الميلاد تحقيق حلم شادي الشاب المناضل المثابر القوي رغم الألم والإعاقة، المتفوق الذكاء والذي يحارب مرضه بعقله وقوّة ارادته وإحاطة أهله ومحبّيه له، إن إصرار شادي وحلمه برؤيتكم هي الدافع لطلب مقابلتكم ووضع ما نفعله وما يفعله شادي بين أيديكم، واستقبالكم له ولنا اليوم يحمل أكثر من معنى لا تكفي كتب لوصف مغزاه الإنساني والوطني وبعده الايماني".

وألقى المطران ضاهر كلمة شكر فيها الرئيس عون على عاطفته متمنياً له أعياداً مجيدة، مقدراً قيادته الحكيمة للبلاد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وقال:

"أعطوكم لقب "بي الكل" ومن هنا نرى بفخامتكم أبوّة لجميع اللبنانيين وبشهادتهم جميعاً كباراً وصغاراً، والدليل الأكبر كان بما رأيناه بتصرّفاتكم في الأزمات، إذ رفعتم رأس لبنان عالياً، ما اشعرنا بان لبنان ذا سيادة، وباستقبالكم اليوم للفتى شادي الذي كان يحلم بلقائكم، الدليل على ابوتكم المعهودة".

من جهته عبّر شادي عن فرحه بلقائه الرئيس عون مشيراً إلى أنّه كان يحلم بذلك لأنّه يحبّه كثيراً، وقدّم له لوحة تحمل علاماته والتي تظهر تفوّقه في دراسته، قائلاً: "فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون المحترم، كلمة حب وتقدير وإخلاص، تحية من القلب إلى القلب، وشكراً على عطائك الدائم، وأتمنّى لك دوام الصحة وطول العمر".

بدوره ردّ الرئيس عون قائلاً: "شادي شاب ذو موهبة فائقة، وهذا ما تظهره علاماته الدراسية، ولكنه بحاجة لتضامن اللبنانيين معه. إذ لا يمكن لمن يراه إلاّ وأن يشعر بواجب المساعدة.."

وأضاف: "غداً سيقام "تيليتون" من أجل شادي، وأتمنّى على جميع اللبنانيين أن يظهروا إشارة تضامن معه ومحبة له.."

ويذكر أنّ شادي يعاني منذ طفولته ولكنّه شاب متميّز ومناضل، قوي ومثابر رغم الألم والإعاقة، وهو متفوق الذكاء ويحارب مرضه بعقله وبصلابته، وهو بحاجة لأكثر من جراحة في الظهر واليدين وكامل الجسم كما هو بحاجة لمتابعة كاملة وعناية دقيقة بعد العملية لمدة خمس سنوات، وتفوق تكلفة علاجه الـ100 ألف دولار...

وتنظم جمعية "ع سطوح بيروت" "تيليتون" مع الإعلامية داغر يوم السبت 23 كانون الأول 2017 ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً على شاشة الـ"OTV"، لمساعدة شادي وغيره من ذوي الحاجات الخاصة.