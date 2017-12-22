الرئيس عون: قرار الأمم المتحدة حول القدس انتصار للحق وشهادة لقضيتها

A + A -

اشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتصويت الاكثري الساحق بغالبية 128 دولة، بما فيها لبنان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة الاميركية الى الغاء اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، واصفا اياه بأنه انتصار للحق وشهادة لقضية القدس ورفض عارم لأي تغيير يطاول طابع المدينة او وضعها او تركيبتها الديموغرافية الذين ميّزوها عبر التاريخ، كمهد وملتقى للديانات السماوية الثلاث.

ورأى الرئيس عون انّ الدول ال35 التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار المذكور لم تناصر الباطل في ما اتخذه وتوعّد بتطبيقه، الّا انها خذلت الحق وسيبقى التاريخ شاهدا لذلك، فيما لم تعترض على التصويت الّا الولايات المتحدة واسرائيل والى جانبهما سبع دول غير ذي تأثير جيوسياسي على مسار هذا الانتصار الذي تحقق.

واعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية وعدم لجوء اي دولة الى اتخاذ اي اجراءات آحادية الجانب تتعارض معها.

رئيس اركان الجيش الايطالي

الى ذلك، اعرب الرئيس عون عن تقدير لبنان رئيسا وشعبا للدور الذي تلعبه القوة الايطالية العاملة في "اليونيفيل"، مشيدا بأداء العسكريين الايطاليين وعلاقتهم مع الاهالي الذين يبدون ارتياحهم لعملهم.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس اركان الجيش الايطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو القائد السابق لــ" اليونيفيل" في لبنان، في حضور سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي. وقد عرض الجنرال غراتسيانو لأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عون قبل اسبوعين الى ايطاليا والتي عكست عمق العلاقات اللبنانية-الايطالية وعراقتها. ونقل غراتسيانو للرئيس عون تحيات الرئيس الايطالي سرجيو ماتاريلا، مؤكدا ان دعم لبنان يشكّل بالنسبة الى ايطاليا اولوية لاسيما لجهة المحافظة على التعددية التي يتميّز بها، مشددا على دعم ايطاليا للجيش اللبناني والقوى المسلحة، والتزامها الاستمرار في المشاركة في "اليونيفيل" وفق التفويض الدولي المعطى لها بموجب القرار 1701 وفي البعثة العسكرية الثنائية التي تشرف على دورات التدريب للحرس الجمهوري.

وتحدث الجنرال غراتسيانو عن الجهود التي تبذلها بلاده لتنظيم انعقاد مؤتمر لدعم القوى المسلحة اللبنانية الذي كان اتفق عليه الرئيس عون خلال زيارته الى ايطاليا مع الرئيس الايطالي ورئيس الحكومة باولو جنتيلوني، فقال ان التنسيق كامل مع وزارة الخارجية الايطالية لإنجاح المؤتمر.

ورحّب الرئيس عون بالوفد الايطالي وشكر للجنرال غراتسيانو الذي ترأس اليونيفيل في بداياتها، مشيداً بإدارته للعسكريين ولعلاقة اليونيفيل مع اهالي الجنوب والتي تميزت بالحكمة. وقال: "إن الجميع يشهد ويقدّر له أداءه الجيد في هذا الاطار". كما شكر الرئيس عون ايطاليا على كافة الخدمات التي تقدمها للبنان لاسيما في المجال العسكري والدورات التدريبية التي تنظّمها، وكونها مشاركة في اليونيفيل على الحدود الجنوبية للمحافظة على السلام.

اما على الصعيد الاقتصادي، فاشار رئيس الجمهورية الى ان ايطاليا هي المصدر الثاني للاستيراد بالنسبة للبنان وهناك تعاون قوي في هذا المجال بين لبنان وايطاليا يتجسد اليوم في العقد المبرم للتنقيب على النفط على الشاطئ اللبناني عبر شركات كونسورسيوم ENI الايطالية وtotal الفرنسية ونوفوتيك الروسية.

وشكر الرئيس عون الرئيس الايطالي ورئيس الحكومة على استقبالهما لافتا الى اهتمام ايطاليا بمساعدة الجيش عبر المؤتمر الذي تنظمه ايطاليا والذي سيعقد في الفصل الأول من سنة 2018.

النائب الفرنسي لوييك كيرفران

من جهة اخرى، استقبل الرئيس عون في حضور النائب سيمون ابي رميا رئيس جمعية الصداقة الفرنسية-اللبنانية في الجمعية الوطنية الفرنسية النائب لوييك كيرفرانLoïc KERVRAN وعرض معه العلاقات اللبنانية- الفرنسية في ضوء المحادثات التي كان اجراها الرئيس عون مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد فرنسوا دو روجي خلال زيارة الدولة التي قام بها نهاية شهر ايلول الماضي الى باريس.

قسم يمين لعضوين في مكتب مجلس شورى الدولة

على صعيد آخر، اقسم رئيسا غرفة في مجلس شورى الدولة القاضيين يوسف نصر ومحمد طلال بيضون اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية بصفتيهما عضوين في مكتب مجلس شورى الدولة، وذلك في حضور وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري يوسف الخوري.

السفير قبلان فرنجية

واستقبل الرئيس عون السفير اللبناني المعيّن في جنوب افريقيا السفير قبلان فرنجية وذلك قبيل التحاقه بمركز عمله، وزوده بالتوجيهات اللازمة متمنيا له التوفيق.

الاعلامي جورج قرداحي

وفي قصر بعبدا، الاعلامي جورج قرداحي الذي عرض مع الرئيس عون مواضيع الساعة.