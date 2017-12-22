ابي رميا يولم على شرف رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية النائب الفرنسي Loic KEREVRAN : لبنان وفرنسا يعيشان عصرهما الذهبي

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اولم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا على شرف رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية الناىب الفرنسيLoic Kervranبحضور النواب الان عون، زياد القادري، عاطف مجلاني، جيلبيرت زوين، ميشال موسى وهنري الحلو.





وقد شدد ابي رميا في كلمة له على أهمية العلاقة مع فرنسا على الأصعدة كافة، شاكراً وقوف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى جانب لبنان في أزمته السياسية الأخيرة. وقال أبي رميا: "هناك علاقة خاصة بين الرئيسين اللبناني والفرنسي، وتحت رعايتهما نعيش العصر الذهبي للبلدين، رغم كل الأزمات الاقليمية. ولبنان ينتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون في الربيع المقبل لشكره على وقوفه الدائم الى جانب لبنان والتزامه قولاً وفعلاً سياسة داعمة لسيادة واستقلال لبنان".





وأكد أبي رميا أنه سيكون هناك ملفات للبحث ضمن الشراكة البرلمانية القائمة بين البلدين.





وبدوره، شكر النائب الفرنسي kervran النائب ابي رميا مشدداً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين برلمانياً، قائلاً:" سأكون سفير الملفات اللبنانية في المجلس النيابي الفرنسي وسأعمل جاهداً لتطوير العلاقة بين المجلسين لمواكبة سياسة الرئيس ماكرون الرامية الى تمتين وترسيخ العلاقة بين البلدين ".