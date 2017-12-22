living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا يولم على شرف رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية النائب الفرنسي Loic KEREVRAN : لبنان وفرنسا يعيشان عصرهما الذهبي

22
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اولم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا على شرف رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية الناىب الفرنسيLoic Kervranبحضور النواب الان عون، زياد القادري، عاطف مجلاني، جيلبيرت زوين، ميشال موسى وهنري الحلو.


وقد شدد ابي رميا في كلمة له على أهمية العلاقة مع فرنسا على الأصعدة كافة، شاكراً وقوف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى جانب لبنان في أزمته السياسية الأخيرة. وقال أبي رميا: "هناك علاقة خاصة بين الرئيسين اللبناني والفرنسي، وتحت رعايتهما نعيش العصر الذهبي للبلدين، رغم كل الأزمات الاقليميةولبنان ينتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون في الربيع المقبل لشكره على وقوفه الدائم الى جانب لبنان والتزامه قولاً وفعلاً سياسة داعمة لسيادة واستقلال لبنان".


وأكد أبي رميا أنه سيكون هناك ملفات للبحث ضمن الشراكة البرلمانية القائمة بين البلدين.


وبدوره، شكر النائب الفرنسي kervran النائب ابي رميا مشدداً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين برلمانياً، قائلاً:" سأكون سفير الملفات اللبنانية في المجلس النيابي الفرنسي وسأعمل جاهداً لتطوير العلاقة بين المجلسين لمواكبة سياسة الرئيس ماكرون الرامية الى تمتين وترسيخ العلاقة بين البلدين ". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout