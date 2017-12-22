حفل ميلادي لجوقة الروح القدس الكسليك بعنوان ارض وسما موعد

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أحيت جوقة جامعة الروح القدس - الكسليك حفلة ميلاد 2017 تحت عنوان: "بَيْنَ أرْضٍ وَسَما... مَوْعِدُ!، بإدارة الأب بديع الحاج عميد كلّيّة الموسيقى، في حضور قدس الأب العام الأباتي نعمة الله الهاشم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة، ممثلًا بالنائب العام الأب كرم رزق، النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونيّة المطران بولس روحانا، الأب المدبر في الرهبانية اللبنانية المارونية هادي محفوظ، أمين سر عام الرهبانية الأب ميشال أبوطقة، رئيس الجامعة الأب جورج حبيقة، إضافة إلى حشد من النواب والفعاليات السياسية والدينية والعسكرية والقضائية والديبلوماسية والبلدية والاختيارية والفنية والتربوية وأعضاء مجلس الجامعة، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في الحرم الرئيسي في الكسليك.

تميّزت الحفلة ببرنامج خاص ضم مجموعة من الترانيم الميلادية المنسّقة حسب لوحات تحضّر للعيد، بدءًا من بشارة زكريّا، وصولًا إلى عيد الميلاد، فكانت منوّعة بتراتيل من التقليد السرياني الماروني وتراتيل ميلادية عربية، منها متعددة الأصوات، وتراتيل غربية وأغاني ميلادية بمشاركة السوبرانو سمر سلامة حوّاط.

وشهدت الحفلة تزاوجًا بين الترانيم الميلادية الروحانية والأغاني الميلادية الفرحة، فلاقت استحسان الحضور الذي تفاعل مع المنشدين والموسيقيين تصفيقًا.