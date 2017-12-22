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شاليهات ودوبلكس على مسافة 45 دقيقة من بيروت ودقيقتين من '' بيستات '' التزلج.. اليكم التفاصيل!

22
DECEMBER
2017
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من أعظم وأهم الشركات العقارية, وسّعو نطاق عملن وساهمو بصناعة القطاع العَقاري اللبناني وبثّ القوة فيه من خلال مشاريع عديدة ذات مواصفات عالمية ومنها Project RED ROCK على مسافة 45 دقيقة من بيروت ودقيقتين من بيستات التزلج بفقرا, يعني بأحضان الطبيعة الخلّابة ليصير ممارسة الرياضات الجبلية أسهل لوجود ال Camping Areas وال Hiking, Jogging and Cycling trails والمميز إعطاء ريدروك صفة ال Eco-friendly village
لإعتمادو الطاقة المتجددة لوجود 85% من المساحات الخضرا , وال Water treatment

بالإضافة لل Bio Farm, مؤلّف من 220 شاليه ودوبلكس بمساحات بتتراوح بين ال55 وال150 متر مربّع مبنيّة على أساس معايير ومواصفات بتتماشى مع كافّة العوامل الطبيعية الجبلية بالإضافة لتوافر كل وسائل الراحة اللي ممكن تتطلبوا.. أما ديمكو تاويرز, مشروع موقعو إستراتيجي لوجودو على أوتوستراد إنطلياس, يعني  Very High exposure لواجهاتو الإستثمارية, مشروع مثالي ومتكامل لأنو بيتألف من بلوك إي وسي مكاتب ومحلّات , وبلوك بي مخصص للسكن بتتوافر فيه كل خصائص السلامة النوعية الرفاهية والراحة. قسم كبير من المشروع إنباع فلحقو حالكن وما تفوتو فرصة العمر.

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