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عيدٌ بأيّ حالٍ ... (جومانا ناهض)

22
DECEMBER
2017
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وكانَ سؤالُنا في السّنواتِ الأخيرةِ دومًا:"عيدٌ بأيّ حالٍ عُدتَ يا عيدُ"، ونبدأُ بالتّحسّرِ. عيدٌ كان يعودُ كلَّ عامٍ بأملٍ مفقودٍ، بضيقٍ، بغلاءٍ وفَقْرٍ، بحَسرةٍ ومآسٍ وحروبٍ على أرْضِنا. وكنّا نتأمّلُ بطفْلِ المغارةِ فنقولُ لهُ: "أرْسلْه لنا ذاك الملاكَ بهيئةِ إنسانٍ ليُساعدَنا ويُساعدَكَ يا ربّ على إتمامِ رسالةِ المحبّةِ".

 

وقد يكونُ الوقْتُ طالَ بالسّنواتِ إلّا أنّ ملاك الرّبّ جاءَنا بثوبِ التّواضُعِ وأخلاقيّاتِ إنسانٍ هو بحقٍّ ابنُ اللهِ وبقلْبٍ لا تعرِفُ المحبّةُ في داخلِه ضيقًا فنسيْنا مُرَّ السّنواتِ.

 

"عيدٌ" لن نُكرِّرَ عليك ذاك السّؤالَ هذا العامّ فأنتَ مع رئيسِنا قدْ عُدْتَ وبأبْهى حُلَلِكَ.

نعم، العيدُ بوجودِك فخامة الرّئيسِ وكأنّه حدثٌ ميلاديٌّ مباشرٌ.

 

اللُّبنانيّون يسلكون في عهدِكم طريقَ النّورِ والحقِّ والعدلِ.

 

اللُّبنانيون يعيشون السّلامَ الّذي لا بدّ ألّا يكتملَ على الأرضِ فالشّيطان كان حيثما الرّبُّ كان، والحروبُ والأزماتُ لن تكون إلّا لأنَّ السِّلْمَ موجودٌ.
الشّعْبُ بدَأَ يتنفَّسُ الحرّيّةَ ويعملُ ليَستحقَّ أنْ يعيشَها، وبدأَ يتنعّمُ بخيراتِ بلدِهِ من دونِ تَمَنُّنٍ.

 

فخامةُ الرّئيس، معكم لا يتكَرَّرُ السّؤالُ مرّتين. فأنتم ما إنْ تسمعون صُراخَ شعبِكُم حتّى تصغوا بتمعّنٍ، وبجهودٍ جبّارةٍ منكم تحقّقون لهم آمالهم.

 

فخامةُ الرّئيس، الميلادُ في عهدِكم حياةٌ وألوانٌ وآمالٌ. قلبُكم مغارة بوسْعِ غنى معنى مغارة بيت لحم، وعاطفتُكُم المذودُ الّتي تجمعُ كلّ مسيحيّة حول الوطن وأعمالكم البخور والذّهب والمرّ واللّبان.

 

فخامة الرّئيس أنتم كلّ أعيادِنا ونحن نعاهدُكم أن نستحقّكم في زمنِنا وأن نعيَ كم هو عظيمٌ أن تكونوا بيننا.

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