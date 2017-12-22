بالتفاصيل - هكذا سيكون طقس الميلاد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح قوية (80 كلم/س) ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة إبتداء من ليل السبت /الأحد. وجاء في النشرة الاتي:





-الحالة العامة: طقس دافىء ومستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم السبت، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا، يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا.





-الطقس في لبنان:



الجمعة: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح من حين الى آخر.



السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح قوية (80 كلم/س) ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة إبتداء من ليل السبت/الأحد.



الأحد: غائم مع أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر (3 أمتار) وانخفاض اضافي ملموس بدرجات الحرارة كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1600 متر ويتدنى تساقطها خلال الليل لتلامس ال 1300 متر.



-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 14 الى 18 درجة، في الأرز من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.



-الرياح السطحية شمالية شرقية نهارا، شرقية الى جنوبية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا سرعتها بين 10 و40 كلم/س



-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا



-الرطوبة على الساحل بين 30 و65 %



-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة.



-الضغط الجوي 764 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 16:34