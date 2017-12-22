عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الأول 2017

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الأخبار: «أزمة المرسوم» تهدّد الترقيات

الطلب على الدولار بلغ 6 مليارات في 6 أسابيع: هل يتحمّل لبنان ضربة ثانية؟



الديار: الجمعية العامة للامم المتحدة تنتصر للحق الفلسطيني وتكسر ارادة ترامب واسرائيل

كل ضغط واشنطن واسرائيل سقط و128 دولة كسرت قرار ترامب والصهيونية العالمية



الأنوار: ١٢٨ دولة تتحدى تهديدات ترامب وترفض قراره حول القدس



البناء: الخارجية الروسية: خيبة أمل من دي ميستورا... والمعارضة خرّبت جنيف

القدس تنتصر لـ «عهدها» وتهزم واشنطن في نيويورك: 128 مقابل 9 وامتناع 35

جدالات عطل الأعياد رئاسية: بين القضاء والإعلام والانتخابات ومرسوم الضباط



المستقبل: الموت من أجل لقمة العيش.. مدنيون روس يقاتلون في سوريا



اللواء: مفاجأة العام: نصف البرلمان وثلثا الحكومة إلى الخارج!

مرسوم الترقيات الخلافي على طاولة عون .. وتعداد اللاجئين الفلسطينيين 174 ألفاً



النهار: تبديد حكومي لـ"أسطورة " التوطين الفلسطيني



الجمهورية: عون يتمسك "بالمرسوم" والأزمة ترواح



الإتحاد: القدس: 128 "لا" بوجه ترامب



the daily star: World slaps Trump over Jerusalem



l'orient le jour: « Non au retour à l’ère de l’occupation syrienne », scandent des manifestants