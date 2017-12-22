عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الأول 2017

الأخبار: «أزمة المرسوم» تهدّد الترقيات
الطلب على الدولار بلغ 6 مليارات في 6 أسابيع: هل يتحمّل لبنان ضربة ثانية؟
الديار: الجمعية العامة للامم المتحدة تنتصر للحق الفلسطيني وتكسر ارادة ترامب واسرائيل
كل ضغط واشنطن واسرائيل سقط و128 دولة كسرت قرار ترامب والصهيونية العالمية
الأنوار: ١٢٨ دولة تتحدى تهديدات ترامب وترفض قراره حول القدس
البناء: الخارجية الروسية: خيبة أمل من دي ميستورا... والمعارضة خرّبت جنيف
القدس تنتصر لـ «عهدها» وتهزم واشنطن في نيويورك: 128 مقابل 9 وامتناع 35
جدالات عطل الأعياد رئاسية: بين القضاء والإعلام والانتخابات ومرسوم الضباط
المستقبل: الموت من أجل لقمة العيش.. مدنيون روس يقاتلون في سوريا
اللواء: مفاجأة العام: نصف البرلمان وثلثا الحكومة إلى الخارج!
مرسوم الترقيات الخلافي على طاولة عون .. وتعداد اللاجئين الفلسطينيين 174 ألفاً
النهار: تبديد حكومي لـ"أسطورة " التوطين الفلسطيني
الجمهورية: عون يتمسك "بالمرسوم" والأزمة ترواح
الإتحاد: القدس: 128 "لا" بوجه ترامب
the daily star: World slaps Trump over Jerusalem
l'orient le jour: « Non au retour à l’ère de l’occupation syrienne », scandent des manifestants