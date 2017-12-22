living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الأول 2017

22
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي عربي في نيويورك إنّ الدول التي امتنعت عن التصويت إلى جانب القرار حول القدس ولم تصوّت مع أميركا في أغلبها ليست دولاً كبرى تتخذ قراراتها بحسابات كبرى، وفعلت ذلك تفادياً لحرمانها من المساعدات الأميركية، ولو قال العرب إنهم سيعوّضون كلّ متضرّر بسبب التصويت لحصلوا على نصف الأصوات الممتنعة، وانّ الذين امتنعوا استخفافا بالعرب وتهيّباً لمكانة أميركا و»إسرائيل» لو سمعوا من العرب قراراً بقطع العلاقات مع من لا يصوّت مع القرار العربي لكان أغلبهم اختار التصويت مع العرب، خصوصاً أنّ التهديد الأميركي العلني قبل التصويت منح العرب الفرصة لفعل مماثل…

خفايا
تساءلت أوساط سياسية بعد نشر الجرائم الإرهابية المسندة قضائياً إلى الإرهابي مصطفى الحجيري «أبو طاقية»، وفي حال إدانته بها من جانب المحكمة العسكرية الدائمة، ما إذا كانت التحقيقات معه قد تكشّفت عن جهات حزبية أو نيابية لبنانية كانت تعلم بما كان يفعله «أبو طاقية»، وما إذا كانت تدعمه وتسهّل له تنقلاته، إذ لا يعقل أن يكون الأخير قام بالجرائم المتهم بها من دون غطاء سياسي!

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
كرّر مسؤول كبير أمام هيئات نقابية ان لا إمكانية البتة لإعطاء أية زيادات لأي قطاع كان؟!

غمز
تساءلت جهات أهلية من منطقة ينتمي إليها أحد الوزراء الجدد، متى يزور معملاً يتسبب بأضرار بيئية ويشكو منه الأهالي؟

همس
تملك مصادر متابعة معلومات ان إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمتع بمصداقية، لكن العدد يزيد عمّا أعلن قليلاً.

 

 


الجمهورية: أسرار

تشكيك

واجه عمل إحصائي قامت به إحدى المؤسسات تشكيكاً واسع النطاق على اعتبار أن النتيجة التي وصلت إليها غير منطقية وبعيدة من الواقع.


مسؤولية

أكدت مرجعية روحية أنها لن تتدخّل حالياً في خلاف بين قوّتين سياسيّتين بل ستترك للقادة تحمُّل مسؤولياتهم.


جدل

سُئل وزير في حزب بارز عن موقفه من مرسوم أثار جدلاً في الأوساط السياسية فقال:» نحن ننأى بأنفسنا كلِّياً».


تحقيق
يجري التحقيق مع بلدية بارزة في كسروان في موضوع تلزيم زينة الميلاد والتي قدّرت بنحو 400 ألف دولار أميركي.

 

 


النهار: أسرار الآلهة

مغزى الكلام؟

تقرأ جهات حزبية بدقة كلام وزير الخارجية السعودي عن قانون الانتخابات في لبنان وتسأل عن مغزى تلك الرسالة.


رفع الفوائد

تشكو إدارات مصارف من منافسة في رفع الفوائد ما يدفع باتجاه رفع الفوائد لدى كل المصارف وتراجع الأرباح..

 

اللقاء مؤجل
بدا أن اللقاء الذي كان متوقعاً الأربعاء أو الخميس بين الحريري وجعجع دونه عقبات لم تذلل بعد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout