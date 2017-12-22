أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قال دبلوماسي عربي في نيويورك إنّ الدول التي امتنعت عن التصويت إلى جانب القرار حول القدس ولم تصوّت مع أميركا في أغلبها ليست دولاً كبرى تتخذ قراراتها بحسابات كبرى، وفعلت ذلك تفادياً لحرمانها من المساعدات الأميركية، ولو قال العرب إنهم سيعوّضون كلّ متضرّر بسبب التصويت لحصلوا على نصف الأصوات الممتنعة، وانّ الذين امتنعوا استخفافا بالعرب وتهيّباً لمكانة أميركا و»إسرائيل» لو سمعوا من العرب قراراً بقطع العلاقات مع من لا يصوّت مع القرار العربي لكان أغلبهم اختار التصويت مع العرب، خصوصاً أنّ التهديد الأميركي العلني قبل التصويت منح العرب الفرصة لفعل مماثل…

خفايا

تساءلت أوساط سياسية بعد نشر الجرائم الإرهابية المسندة قضائياً إلى الإرهابي مصطفى الحجيري «أبو طاقية»، وفي حال إدانته بها من جانب المحكمة العسكرية الدائمة، ما إذا كانت التحقيقات معه قد تكشّفت عن جهات حزبية أو نيابية لبنانية كانت تعلم بما كان يفعله «أبو طاقية»، وما إذا كانت تدعمه وتسهّل له تنقلاته، إذ لا يعقل أن يكون الأخير قام بالجرائم المتهم بها من دون غطاء سياسي!

اللواء: أسرار

لغز

كرّر مسؤول كبير أمام هيئات نقابية ان لا إمكانية البتة لإعطاء أية زيادات لأي قطاع كان؟!

غمز

تساءلت جهات أهلية من منطقة ينتمي إليها أحد الوزراء الجدد، متى يزور معملاً يتسبب بأضرار بيئية ويشكو منه الأهالي؟

همس

تملك مصادر متابعة معلومات ان إحصاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمتع بمصداقية، لكن العدد يزيد عمّا أعلن قليلاً.



الجمهورية: أسرار

تشكيك

واجه عمل إحصائي قامت به إحدى المؤسسات تشكيكاً واسع النطاق على اعتبار أن النتيجة التي وصلت إليها غير منطقية وبعيدة من الواقع.



مسؤولية

أكدت مرجعية روحية أنها لن تتدخّل حالياً في خلاف بين قوّتين سياسيّتين بل ستترك للقادة تحمُّل مسؤولياتهم.



جدل

سُئل وزير في حزب بارز عن موقفه من مرسوم أثار جدلاً في الأوساط السياسية فقال:» نحن ننأى بأنفسنا كلِّياً».



تحقيق

يجري التحقيق مع بلدية بارزة في كسروان في موضوع تلزيم زينة الميلاد والتي قدّرت بنحو 400 ألف دولار أميركي.



النهار: أسرار الآلهة

مغزى الكلام؟

تقرأ جهات حزبية بدقة كلام وزير الخارجية السعودي عن قانون الانتخابات في لبنان وتسأل عن مغزى تلك الرسالة.



رفع الفوائد

تشكو إدارات مصارف من منافسة في رفع الفوائد ما يدفع باتجاه رفع الفوائد لدى كل المصارف وتراجع الأرباح..

اللقاء مؤجل

بدا أن اللقاء الذي كان متوقعاً الأربعاء أو الخميس بين الحريري وجعجع دونه عقبات لم تذلل بعد.