«كتلة المستقبل» في مجالسها تنتقد جعجع

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أصبح شائعا بعد خلاف الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري وانتشار الخبر في صفوف القوات اللبنانية ونواب تيار المستقبل وكوادره ان نواب كتلة المستقبل اثناء اجتماعاتهم بدأوا يهاجمون الدكتور سمير جعجع شخصيا، متهمينه اتهامات عديدة، وان الصحافيين لاحظوا ان نبرة نواب تيار المستقبل ضد الدكتور سمير جعجع قائد القوات تغيرت كليا واصبحت هجومية بكل معنى الكلمة.



ولا يعرف ما اذا كان هذا الجو هو جو الرئيس سعد الحريري ام ان النواب وجدوا من خلال حديث للرئيس الحريري مدخلا للبدء على الهجوم على الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية.