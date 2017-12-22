living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية تضع عينها على الغاز الروسي

22
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأن شركة "أرامكو" الحكومية تدرس مع الشركات الروسية البدء بالاستثمار المشترك في مشاريع النفط بالخارج.

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن الفالح قوله: "بين (أرامكو) السعودية والشركات الروسية، تجري مفاوضات للاستثمار في مصافي النفط، وتطوير حقول من خلال التعاون المشترك".

ولم يستبعد الوزير أن تبدأ بلاده بشراء الغاز الطبيعي المسال من القطب الشمالي الروسي، لاسيما بعد افتتاح مشروع "يامال للغاز الطبيعي" العملاق.

وأضاف بهذا الشأن: "أبداً لا تقول أبداً، إذا كان العائد من هذا الأمر منطقيا، فسوف ترانا هناك".

وبحسب الفالح، فإن أرامكو السعودية، تبحث عن مخزونات الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وروسيا، وشرق إفريقيا، والولايات المتحدة، ومنطقة بحر قزوين، لإيجاد سبل لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وخفض كمية النفط الخام المحترقة في محطات توليد الكهرباء بدلا من تصديرها لتحقيق الربح، لاسيما وأن الرياض دخلت مرحلة قطيعة مع قطر (المورد الأساسي للغاز الطبيعي في المنطقة) وهو ما يدفعها للبحث عن إمدادات من دول أخرى.

وتذهب عشرات الملايين من براميل النفط الخام سنويا إلى محطات توليد الكهرباء، خاصة خلال موسم الصيف شديد الحرارة، بهدف تكييف الهواء، بينما لا تنتج ما يكفي من الغاز لتزويد محطات الطاقة، إذ أن معظم الغاز الذي تنتجه الرياض يذهب إلى صناعة البتروكيماويات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض على الفالح خلال مشاركته بتدشين مشروع "يامال للغاز الطبيعي" شراء الغاز من موسكو وتوفير النفط الخام السعودي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout