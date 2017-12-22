مؤشرات إيجابية .. حركة الوصول الى المطار قاربت ١٤ ألف راكب يوميا

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بدأت المؤشرات الايجابية تعكس صورة التحضير لاستقبال الأعياد المجيدة في لبنان وقد تجلّى ذلك من خلال ارتفاع أعداد الوافدين من الخارج بحيث لامست أعدادهم اليومية ما يقارب ١٤ ألف راكب تقريبا، في حين يسجل عدد الركاب المغادرين حوالى ٩ آلاف راكب يوميا، وهذا ان دلّ على شيء، فانه يؤكد ان الأيام القليلة القادمة ستشهد وصول المزيد من أعداد الوافدين الى لبنان لتمضية اجازة الأعياد في الربوع اللبنانية. وبالتالي فان أعدادا من اللبنانيين بدأوا بالسفر بدورهم الى الخارج لتمضية هذه الاجازة خاصة في تركيا واليونان وقبرص، اضافة الى مصر ودبي وباريس وغيرها. وقد لعبت مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران دورا بارزا لجهة تأمين الحجوزات لهم في المنتجعات السياحية وعدد من الفنادق، مع توقع ارتفاع أعداد المغادرين أيضا من الآن وحتى نهاية العام ٢٠١٧ على ان يعودوا الى لبنان مع انتهاء اجازة الأعياد.

ويلاحظ ان الوافدين الى لبنان حاليا معظمهم من اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية والأميركية الأخرى.

وتشير التوقعات الى امكانية تخطي هذا العام ما كان قد سجله العام الماضي ٢٠١٦ بنسبة ملفتة قد تلامس أو تزيد عن تسعة ملايين راكب في المطار واذا ما صحّت هذه التوقعات، فان البوادر الايجابية تبشر بمستقبل سياحي واعد للبنان من شأنه أن ينعكس ايجابا أيضا على كل القطاعات الحيوية في البلد لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.



وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الماضية ١٨٩ ألفا و٥٨٨ راكبا توزعوا على ١١٢ ألفا و٢٠ راكبا وصلوا الى لبنان و٧٧٤٢٧ راكبا غادروا لبنان و١٤١ راكبا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٧٣٥ رحلة منها ٨٦٧ رحلة وصول الى لبنان و٨٦٨ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيلام القليلة الماضية:

البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي عاد من أذربيجان.

بطريرك السريان الأرثوذكس اغناطيوس افرام الثاني غادر الى أذربيجان.

وزير الثقافة غطاس خوري عاد من باريس.

وزير الزراعة غازي زعيتر عاد من بغداد.

وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي غادر الى باريس.

النائب نبيل دو فريج عاد من باريس.

النائب عمار حوري غادر الى روما.

النائب سيمون أبي رميا عاد من الدوحة.

النائب أيوب حميّد عاد من بغداد.

النائب أنور الخليل غادر الى لندن.

الوزير السابق ناصر الصعيدي غادر الى دبي.

الوزير السابق مروان خير الدين غادر الى باريس.

الوزير السابق يوسف سعاده عاد من لارنكا.



الوزير السابق خليل الهراوي عاد من باريس.

الوزير السابق سليم الصايغ عاد من باريس.

النائب السابق فارس سعيد عاد من الرياض.

النائب السابق راجي أبي حيدر عاد من الدمام.

النائب السابق انطوان اندراوس غادر الى اسطنبول.

النائب السابق اميل نوفل عاد من الكويت.

النائب السابق طارق حبشي عاد من باريس.

الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني غادرت الى بروكسيل.



السيناتور الايطالي باولو كورسيني والسيناتور الايطالي إيما فاتوريني غادرا الى روما.

وزير النقل المصري هشام أحمد غادر الى القاهرة.

رئيس وزراء ايرلندا ريو فارتاكار وصل من ايرلندا.

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا غادر الى اسطنبول.

عضوا مجلس الشعب المصري جبالي المغيث ومحمد علي وصلا من القاهرة.

مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري وصل من القاهرة.

سفير الكويت عبد العال القناعي غادر الى الكويت.

سفير كازاخستان عظمات ييردباي غادر الى عمان.