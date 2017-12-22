كلام الجبير عن القانون الانتخابي تدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية

A + A -

أكد مصدر وزاري ان لا امكانية قبل الانتخابات المقبلة لتغيير حرف واحد في قانون الانتخابات الجديد، وهو ما اليه ذلك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حديث له مؤخراً، ويضيف ان كلام الوزير السعودي هو نوع من التدخل في الشأن اللبناني، الذي عليه كما على قيادته ان تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن اللبناني، بعد ان التزمت الحكومة بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الصراعات العربية - العربية، ويلاحظ المصدر ان ما قاله الجبير عن قانون الانتخابات لا ينطبق على واقع الامور، من حيث اعتباره ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله اعدا قانوناً على قياسهما رغماً عن الحريري.

ويعتقد المصدر ان هذا التوصيف للوزير السعودي عن قانون الانتخاب يؤشر الى ان الرياض ستتدخل لدعم حلفائها في الانتخابات النيابية من خلال الدفع من اجل حصول تحالف بين هؤلاء، وكذلك الاستعداد لان تموّل لهم تكاليف الانتخابات على المستويات المختلفة، وهو ما يفترض بالحكومة ان تكون جدية وحاسمة في مواجهة اي احتمال لحصول رشى في العملية الانتخابية.