«مكتب إنساني» سويسري في دمشق

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افتتحت سويسرا «مكتباً إنسانياً» في دمشق بهدف تحسين إيصال المساعدات، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية. وقالت الوزارة في بيان، إن الهدف من المكتب هو «تحسين الوصول إلى الاشخاص البائسين ومواكبة وتنسيق المشاريع بشكل أكبر». وعلّّق مندوب الحكومة للمساعدة الإنسانية مانويل بيسلر، بالقول: «لدينا أخيراً، عيون وآذان في دمشق».

وأوضح أن بلاده تعتزم عبر هذا المكتب مستقبلاً، تنفيذ مشاريعها الخاصة مثل إعادة بناء المستشفيات.



ومنذ إغلاق سفارة سويسرا والمكتب السويسري المكلف التنمية والتعاون في دمشق، في عام 2012، قامت سويسرا بأنشطتها الإنسانية عبر ممثلياتها في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا.