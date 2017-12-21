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الرئيس عون واللبنانية الاولى يترأسان حفلا ميلاديا في قصر بعبدا لمناسبة عيد الميلاد

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الرئيس عون: اطمئنكم ان السنة المقبلة ستكون افضل من الحالية

ونعمل على تركيز اسس الدولة من خلال مؤسساتها

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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون بحضور افراد العائلة، السادسة والنصف مساء اليوم، حفلا ميلاديا في قصر بعبدا، احيته الاوركسترا الفلهرمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان، ومشاركة السوبرانو ماري جوزي مطر حيث تم انشاد تراتيل واغان من وحي عيد الميلاد.

وحضر الحفل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء الوزير غسان حاصباني، ووزراء ونواب وسفراء الدول العربية والاجنبية في لبنان، واركان الجسم القضائي، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ورؤساء اجهزة التفتيش، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ومدراء عامون، والمحافظون، ورؤساء نقابات اعلامية، اضافة الى كبار المستشارين والموظفين في القصر الجمهوري.

وقائع الحفل

وكان الحفل، الذي نقلته مباشرة مختلف وسائل الاعلام المحلية، بدأ مع دخول الرئيس عون والسيدة ناديا الشامي عون البهو الداخلي للقصر الذي تم تزيينه بديكور خاص للمناسبة حمل طابعاً مميزاً مستوحى من اجواء الميلاد. وكان لافتاً في الحفل، حضور اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة شاركوا في الحفل الميلادي عبر تأديتهم لاغان عبّروا فيها عن فرحتهم بالعيد وعن حماسهم للمشاركة في هذه الامسية، ما ساهم في اكتمال صورة البهجة الميلادية.

وتزامناً مع دخول الاطفال الذين ينتمون الى: جوقة المدرسة اللبنانية للضرير والأصم، ومؤسسة الاب اندويخ للصم، ومارون اشقر (مؤسسة سيسوبيل)، طارق جابر (جمعية ايام الرجاء)، علي طليس (الجمعية اللبنانية للتوحد)، القى الشاعر حبيب يونس كلمة ركّز فيها على معاني العيد، في ما يلي نصها:

" المسيح، هللويا... تطلَّعو فِيُنْ منيح، تأمَّلو بوجوهن،بتشبعو من وج يسوع، وبتمَلّو سْلال عينيكُنْ من كَرمة كلماتو.

ومتلما قال يسوع بإنجيلو: ما في حبّ أعظم من إنو يبزل الإنسان نفسو عن اللي بيحبُّن، ما بتصوَّر في فرح أعظم من الفرح العم يشرُق اللَّيلي من وجوهُن وقلوبُن وعينيُن.

فيا ربّ، عيرنا اللَّيلي قربانة بصيرتُن المغمَّسي بخمرة كاسك المقدَّسي، يمكن نشوف حقيقتك أفضل، ملك الحبّ والسَّلام، سنبلة التَّواضع، القيمي الكبيري اللي قدّاما بتنحني كل القيم والهامات.

يا رب، عيرنا اللَّيلي رهافة سمعن، اللي بيرنّ فيا صوتك، رنِّة دهب، ت نسمع أحسن كلمتك اللي هيي البدايي والنهايي، كلمتك الخلاص، كلمتك الطَّريق والحقّ والحياة.

يا رب، عيرنا اللَّيلي طلاقة لساناتن، المشتاقا تهتفلك متل جوقة ملايكي: المجد إلك بالأعالي، وع الأرض السَّلام، وبالنَّاس المسرّا، ت نكون تلاميزك الجداد، الرِّعيان الجداد، ونطوف العالم نعلن بشارتك لكلّ الخلق، ونقول: ما في دَيْن ع حدا من الناس إلَّا يحبّو بعضن بعض.

وساعتا يا رب، اللي تجسَّدت بإبنك يسوع، ومن خلال شفاء الأعمى والأبكم والأطرش والمخلَّع... أعلنت آياتك المجيدي، وبيَّنت للنّاس ألوهيّتك، بعد آيتك الأوّلي بعرس قانا،

ساعتا يا ربّ، لمِّن تمتلي رواحنا بحقيقتك، من خلال جوقة الملايكي اللي عم يرنّمو لفرح ولادتك، بتمدّنا بقوّي من عزيمتن، وإيمان من صبرن ع حاجاتن، وصَلابي من صخرة تحدِّياتن للحياة،

ساعتا منستاهلك، وبيكون لعيد ميلادك المعنى الحقيقي بقلوبنا، ومنقول: رِعْيان نِحْنَ جْدادْ، كِلْ يَوْم في ميلادْ

مِنْمَجّدَكْ مَوْلود... يا رَبّ الْأَنامْ، بِقْلوبنا وْعَ الْأَرْض تَ يْعِمّ السَّلامْ، وِنْعيش إِنْجيلَكْ فَرَحْ وِعْيادْ،

وِنْرَتِّل بْحُبّ وْرَجا وْإيمانْ: أَلله تجَسَّدْ عَ الْأَرِضْ إِنْسانْ. حِمْلانْ بَيْن دْيابْ، نِحْنَ... وما مِنْهابْ

لا قَهْر، لا شِدّي، لا ظِلْم، وْلا صَلِبْ يَسوع نِحْنَ كْنيستَكْ. صَعْب الدَّرِبْ؟

ويكون... في قْيامي، وْفي يَوْم حْسابْ، مِنْبَشِّر وْعَ كْتافنا الصِّلْبانْ: أَلله الْخَلاص... تْجَسَّد بْإِنْسانْ."

الرئيس عون

وبعد انتهاء الحفل، القى الرئيس عون الكلمة التالية:

" نتمنى لكم ولجميع اللبنانيين اعياداً سعيدة. واطمئنكم الى ان العام المقبل سيكون افضل من السنة الحالية، وذلك بفضل جهودكم، فاللبناني من خلال احترامه للقوانين وابتعاده عن الاعمال المخلة بالامن، يساهم في نجاح الدولة.

اننا نقوم حالياً بتركيز اسس الدولة من خلال المؤسسات، وكما قلت، كل سنة ستكون افضل من سابقتها.

عيد مجيد، عشتم وعاش لبنان".

وبعد انتهاء الحفل، اقيم حفل كوكتيل في المناسبة تبادل فيه الحضور التهنئة بالعيد.