ما هو مصير جسر جل الديب؟

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لن يطول انتظار جسر جل الديب الذي بوشرت الاعمال فيه بعد مرسوم صدر عن مجلس الوزراء في آذار 2017 في عهد الرئيس ميشل عون.



فقرار مجلس شورى الدولة الصادر اليوم علق العمل لمدة شهرين لاستكمال الملف عبر ابراز بعض المستندات، بعد طعن مقدم على خلفية الاعتراض على شكل ال2L للجسر.



مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد يعتبر ان قرار مجلس الشورى طبيعي لجهة مسؤولية القضاء في متابعة الملفات والشكاوى مؤكدا بان مجلس الانماء والاعمار سيقدم المستندات باسرع وقت مرفقة بطلب وقف قرار التعليق حرصا على مصالح الدولة ومصالح الناس.