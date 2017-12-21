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وكأنَّ عام 2017 تمَّم واجباتِه الوطنية، وبات جاهزاً لتسليم الأمانة إلى عام جديد يفترض أن يَستكمل مسيرةَ استعادة الدولة بعد سنين من الغياب.



وإذا كان العامُ الذي يُمضي أيامَه الأخيرة عامَ تخطي لبنان أخطر أزمة سياسية في تاريخِه الحديث، فالسنة المقبلة ستكون سنةَ عودةِ الروح الى النظام الديموقراطي، بإنجاز الاستحقاق النيابي المؤجل منذ سنة 2013.



استحقاقٌ بدأت معالمُه الإجرائية بالاكتمال، تماماً كما أوحى اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري أمس، في وقت بدأت مشهديتُه السياسية بالتبلور، وهذا ما تؤشر إليه حركة كليمنصو في اليومين الماضيين، حيث استضاف زعيم الاشتراكي على التوالي، رئيس التيار الوطني الحر، ورئيس الحكومة.



غير ان الخبر الرئيسي اليوم غيرُ سياسي، بل أمنيُ المنطلق، ويُفترض أن يشغل غالبية المواطنين في الآتي من الايام.