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نقولا: الضباط من دورة عام 1994 كانوا مظلومين وتم ازالة الظلم عنهم

21
DECEMBER
2017
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أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أن "الضباط من دورة عام 1994 كانوا مظلومين وتم ازالة الظلم عنهم وهذه لا يترتب امور مالية على الدولة"، موضحاً أن "هذا تدبير داخل المؤسسة ولا علاقة له مع السياسة والكل سيتفهم هذا الموضوع وأنه ليس قضية سياسية".

 

واشار نقولا، في حديث الى اذاعة صوت المدى، الى "أنني اعتقد أن هناك مبالغة بوصف الخلاف بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية "لأن الخلاف مبني على امور تكتيكية وليس على امور استراتيجية "، لافتاً الى أن "هذا لا يعني الاختلاف على الامور الاساسية التي هي وحدة البلد والسلم الأهالي والخلاف يمكن ان يحصل ضمن الفريق الواحد بسبب تعدد الآراء".

 

أما عن لقاء مرتقب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الخارجية جبران باسيل، فعلق نقولا بالقول "انا لست بجو اللقاءات بينهما ولكن هذا الأمر قد يحصل لكن هذا لا يعني أن اللقاء اذا لم يحصل فهناك خلاف بينهما".

 

وذكر أنه "في موضوع الانتخابات النيابية لم يتم الاتفاق على البطاقة الممغنطة لانه أصبح هناك ضيق في الوقت ورأينا أن هناك بعض الأشخاص الذين حاولوا عرقلة الموضوع اما المهم فهو اجراء الانتخابات"، لافتاً الى "أننا ندفع دائماً ثمن حرصنا على البلد، فلقد ذهبنا الى قانون عصري"، معتبراً أنه "لو أبقينا على القانون القديم لكنا اخذنا اكثر من نصف المجلس لكن حرصنا كان ان يتمثل جميع الأفرقاء في لبنان لذلك طبقنا القانون الجديد".

 

وشدد على أن "من محاسن القانون الجديد هو ان كل انسان هو سيد نفسه وكل فريق ستظهر قوته الانتخابية لذلك التحالفات ليست ضرورية وقد تحدث أم لا". 

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