وزيرا البيئة ومكافحة الفساد في الكورة لمتابعة الوضع البيئي لشركات الترابة

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في اطار المتابعة الدورية لموضوع شركات الترابة في شكا وبعد سلسلة اجتماعات انعقدت في وزارة البيئة، زار وزير البيئة طارق الخطيب اليوم منطقة الكورة حيث إنعقد اجتماع في مركز اتحاد بلديات الكورة اليوم اجتماع ضمّه ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني مع فاعليات المنطقة يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم ورؤساء البلديات في المنطقة وتم التداول في ما آلت اليه خطة معالجة المشاكل البيئية الناتجة عن عمل شركات الترابة وكيفية الحفاظ على صحة الناس وإبعاد الاضرار والتلوث عنهم.