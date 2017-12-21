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كهرباء لبنان: انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي بسبب الاضراب

21
DECEMBER
2017
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عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 20/12/2017، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبسبب استمرار إضراب النقابة وإصرارها على "عدم تسليم وتسلّم المحروقات(الفيول والمازوت) ونقلها بين المعامل" كما جاء في بيانها، وبالتالي امتناع العمال عن نقل مادة الفيول أويل من خزانات المؤسسة الى خزانات الباخرتين التركيتين في الذوق والجية، انخفض انتاج الباخرتين المذكورتين حيث أن 6 من أصل 10 مولدات تعمل فقط في باخرة الذوق و3 من أصل 11 مولدا تعمل في باخرة الجية.

 

وبالتالي، وحيث أن المجموعة الثالثة في معمل الذوق ما تزال خارج الخدمة لتعذر إجراء الصيانة اللازمة عليها بسبب الإضراب أيضا، انخفضت الطاقة الإنتاجية خلال الـ 24 ساعة الماضية من 1880 ميغاوات الى 1550 ميغاوات، مما ادى الى انخفاض التغذية الكهربائية في جميع المناطق اللبنانية.

 

مع الإشارة الى أن استمرار الإضراب المذكور، وبصرف النظر عن أحقيته، سيؤدي الى استنفاذ مادة الفيول أويل غدا صباحا في باخرة الجية وخلال ثلاثة أيام في باخرة الذوق و توقف الباخرتين كليا عن الإنتاج، الامر الذي سيفضي حتما الى انخفاض إضافي في القدرة الإنتاجية وبالتالي في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

 

وستقوم مؤسسة كهرباء لبنان بإطلاع المواطنين على أي مستجدات في هذا الشأن عبر بيانات تصدرها لاحقا.

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