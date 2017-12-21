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الحريري: هناك اتفاق سياسي كبير جدًّا... وسترون!

21
DECEMBER
2017
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قال رئيس الحكومة سعد الحريري "هناك اليوم اتفاق سياسي كبير جدًّا في البلد، وسترون كيف ستتحسن الأمور. فنحن نعمل الآن على تحسين أوضاع الكهرباء والطرقات وإزالة النفايات وتنظيم السير وكل ما تحتاج اليه العاصمة، وأنا متفائل بإنجاز كل هذه الأمور". وأكد أن "الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلد أن يسير فيها قدمًا هي أن تكون أكثرية مكوناته السياسية موجودة داخل الحكومة".
 
 
كلام الحريري جاء خلال استقباله مساء أمس في "بيت الوسط" وفدا من ملتقى الجمعيات البيروتية وروابط وهيئات وفاعليات اجتماعية بيروتية، وقال: "حين أفكر في المرحلة الماضية، أجد أننا كنا نقف عند الثلث المعطل والثلاث عشرات والوزير الملك، وكل تلك الأمور التي لم تكن سوى مضيعة للوقت. في حين أنه عندما عاد رفيق الحريري إلى لبنان لم يكن معه سوى وزير واحد. لم يكن لديه نصف مجلس الوزراء ولا كتلة نيابية في البرلمان، وإنما كانت لديه القدرة على أن يتفاهم مع كل القوى السياسية. وهو رغم وجود الوصاية في لبنان، تمكن من إعادة بناء البلد. وعليه، فإن الأساس أن تكون لدينا القدرة للتحاور مع كل الأطراف. جميعكم يذكر كم كان هناك من مكائد داخل مجلس الوزراء تواجه الرئيس الشهيد بكل ما يقوم به، ولكنه رغم ذلك كان قادرا على تذليل الصعاب ومحاورة الجميع وأن يعيد بناء مطار بيروت ويعيد العاصمة إلى ما كانت عليه ويعيد الكهرباء والمياه وينفذ المشاريع الحيوية ويحيي السياحة وينجز باريس 1 وباريس 2".
 
 
وقال: "نحن على خلاف كبير جدا في الأمور الإقليمية مع بعض الأفرقاء في البلد مثل "حزب الله"، ولكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على إقامة حوار من أجل مصلحة البلد، من أجل تأمين الكهرباء أو المياه أو الاتصالات أو المستشفيات أو البيئة أو إزالة النفايات. كل هذه الأمور نحن قادرون على حلها. قد نكون في مرحلة من المراحل اعتدنا على أن يكون هناك من هو وصي علينا، وجربنا بعد الوصاية كل الأمور، حاولنا أن نحكم وحدنا وحاولنا أن ندعهم يحكمون وحدهم، فلا هذا نفع ولا ذاك، ووجدنا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلد أن يسير فيها قدما هي أن تكون كل المكونات موجودة داخل حكومة، ونحاول أن نجد التفاهم فيما بيننا لكي ننهض بالبلد، والدليل على ذلك ما تحقق خلال هذا العام من إنجازات".
 
 
وأضاف: "إن الأمر الأهم لتنمية الاقتصاد اليوم هو الاستقرار السياسي والأمني، فرأس المال جبان كما يقال، وأنا كل جهدي اليوم مركز على تثبيت هذا الاستقرار، والحمد لله حققنا ذلك في باريس من خلال مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان. والنأي بالنفس يجب أن يكون قولا وفعلا لأن لبنان لم يعد يتحمل، وهو لديه مشكلة مع أصدقائه وأشقائه إن كان في المملكة العربية السعودية أو الخليج. نحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة لأنها لم تقصر يوما مع لبنان. لذلك سنواصل هذه المسيرة وأنا أؤكد لكم أن العلاقات ستكون مع المملكة بأفضل حالاتها".
 
 
وعن قرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لما يُسمّى "إسرائيل"، قال الحريري: "إنه قرار مجحف بحق عملية السلام وبحق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، والدولة اللبنانية تدين هذا القرار وترفضه، ونحن سنستمر في هذا المسار، ولكن رب ضارة نافعة. فالحديث عن القضية الفلسطينية قبل اتخاذ هذا القرار كان شبه خافت وكل عملية السلام كانت منسية. الآن ولأول مرة بعد سنوات، نرى أن القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة، وهناك إجماع دولي وعربي وإسلامي ومسيحي على رفض القرار الأميركي. فلأول مرة في التاريخ نرى في مجلس الأمن تصويت 14 دولة ضد الولايات المتحدة التي اضطرت إلى استعمال الفيتو. ولأول مرة في التاريخ أيضا تحصل مناوشة كلامية بين السفيرين البريطاني والأميركي في الأمم المتحدة. ما نريده هو حل هذه القضية، وحين أقرت القمة العربية في بيروت مبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين وعودة الفلسطينيين إلى بلدهم، فإن كل ذلك يعني أننا كعرب نريد السلام، فيما المشكلة أن إسرائيل هي التي لا تريد السلام، لذلك نأمل أن يوصلنا هذا الإجماع الدولي الحاصل اليوم إلى مكان ما في المستقبل".
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