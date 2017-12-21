الرئيس عون امام رئيس الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر: للعمل لوقف النزاعات الدموية من خلال الحلول السلمية

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اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تقديره للدور الانساني الذي تقوم به جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لا سيما في الدول العربية التي تشهد نزاعات دموية، لافتا الى ضرورة العمل لوقف هذه النزاعات من خلال الحلول السياسية السلمية.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر السيد فرانشيسكو روكا، في حضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ونائبته الدكتورة مريم غندور والامين العام السيد جورج كتانة ورئيس مكتب الاتحاد الدولي في لبنان السيد كريستيان كورتيز Christian Cortez والوفد المرافق. وخلال اللقاء، عبر السيد روكا عن شكره للرئيس عون على الدعم الذي يلقاه الصليب الاحمر والهلال الاحمر في لبنان، لافتا الى انه قام باول زيارة له بعد انتخابه الى سوريا حيث اطلع على الوضع ميدانيا وحجم المعاناة والالم الذي يعيشه السوريون نتيجة الحرب الدائرة في بلدهم. كما عبر عن تقديره للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان "الذي بات مضرب المثل عند الحديث عن المعاملة التي يلقاها النازحون في الدول التي لجأوا اليها"، معلنا عن وضع امكانات جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لمساعدة لبنان في تحمل هذا العبء الناتج عن وجود النازحين.

ورحب الرئيس عون بالسيد روكا متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة مقدرا دور جمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في العالم عموما وفي لبنان خصوصا. وعرض رئيس الجمهورية للنتائج المترتبة عن وجود النازحين السوريين في لبنان وانتشارهم في المناطق اللبنانية كافة، داعيا الى العمل على اعادتهم تدريجا الى المناطق السورية الامنة وتوزيع المساعدات الدولية عليهم في مدنهم وقراهم لاسيما تلك التي تشهد مصالحات برعاية الدولة السورية.

واكد الرئيس عون ان لبنان اصغر دولة فيها اكبر نسبة من النازحين واللاجئين ويجب ان تعطى الافضلية عند بدء عودة السوريين الى بلدهم.

حاكم مصرف لبنان

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوضاع النقدية والمالية في البلاد والاجراءات التي يعتمدها المصرف المركزي في هذا المجال. واوضح الحاكم سلامة ان الوضع النقدي في البلاد مستقر، وانه عرض مع الرئيس عون تطلعات العام 2018 وسبل التمويل لتفعيل الاقتصاد. ولفت الى ان الاجراءات التي يتخذها المصرف، تساعد على حفظ الاستقرار المالي في البلاد.





مطران بيروت للروم الكاثوليك

واستقبل الرئيس عون مطران بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرللس سليم بسترس يرافقه عضو المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك دافيد عيسى واعضاء مجلس الابرشية، الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور زيارة بطريرك الطائفة يوسف العبسي الى ابرشية بيروت في 3 شباط المقبل.

ونوه المطران بسترس بالجهود التي يقوم بها الرئيس عون لمتابعة مسيرة النهوض بلبنان على كل الاصعدة الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقدرا ما اتخذه "من مبادرة جريئة وحكيمة لحل الازمة التي مر بها لبنان في الآونة الاخيرة".

واشار الى ان الابرشية تحتفل بعيدها السنوي في شهر شباط في عيد دخول السيد المسيح الى الهيكل "وسيكون عيدنا هذه السنة مميزا، اذ سنستقبل فيه بطريركنا الجديد، غبطة البطريرك يوسف العبسي، الذي سيحتفل بالقداس الالهي الساعة الخامسة من مساء السبت في الثالث من شباط القادم. فنرجو حضوركم شخصيا ان امكن، لنصلي معكم على نيتكم وعلى نية لبنان ليبقى بلد الرسالة وبلد المحبة وبلد العيش المشترك والوحدة الوطنية".

وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد ومهنئاً اياه بالاعياد المجيدة، متمنياً أن ينعم الله على الجميع بالاستقرار والازدهار والوفاق. واشار الى أن اللبنانيين هم في حاجة اليوم الى التضامن في ما بينهم في ظل توترات المنطقة، لافتاً الى أن لبنان استطاع ان يتخطى مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية والتضامن. وقال: "ان تطورات قضية القدس كانت مفاجئة بالنسبة الينا، وهي تخصّ جميع الاديان السماوية ولذلك ساهمنا عبر مشاركتنا في المؤتمرات التي انعقدت في القاهرة واسطنبول في الدفاع عن هذه المدينة. فلا يمكننا أن نتخيل المسيحية من دون كنيسة القيامة والقبر المقدس وحياة الرسل الاوائل الذين نشروا الدين المسيحي في العالم. فالقدس هي النبع، واذا جفّ تجفّ معه الروافد، وهنا اعني المسيحية." ولفت الرئيس عون الى أن الدول الغربية التي تأسست على المسيحية، هي الآن تنضب من هذه الروحية، على رغم أن كل قيمها منبثقة عنها.





الوزير السابق فادي عبود

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق فادي عبود الذي اوضح ان البحث تناول آخر التطورات التي نشأت بعد اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته ثم عودته عنها والطريقة التي عالج فيها رئيس الجمهورية هذا الحدث. وقال: " كلنا نشعر ان هناك رئاسة جمهورية حرة وتتخذ المواقف التي تتخذها لمصلحة لبنان واللبنانيين". ودعا الى اتخاذ اجراءات اقتصادية سريعة لتثبيت الجو الاقتصادي الايجابي الموجود في البلاد حاليا وتحفيز النمو الاقتصادي.





الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة

وعرض الرئيس عون الشأن الرياضي مع وفد من الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة برئاسة السيد ميشال ابي رميا الذي اطلع رئيس الجمهورية على نشاطات الاتحاد المنتشرعلى كامل الاراضي اللبنانية وفي كل المناطق من دون استثناء كونه ضم 150 ناديا من كل الفئات العمرية والدرجات من الخامسة حتى الاولى الممتازة وهو ينظم حوالي الف مباراة كل سنة اهمها بطولة لبنان للدرجة الاولى وبطولة لبنان الشاطئية للفئتين العمرية والشبابية.

وعرض ابي رميا لاسباب تراجع لعبة الكرة الطائرة التي كانت الاولى التي يمارسها الشباب اللبناني، وقدم خطة عمل للعبة تقوم على جملة مقترحات ابرزها اعادة فتح كل الاندية الرياضية المقفلة في القرى اللبنانية وتشجيع الاندية الموجودة عبر تحديث تجهيزاتها وتزويدها بالخبرة وايجاد تمويل مناسب لدعم الالعاب الرياضية. وطالب ابي رميا باصدار قانون في مجلس النواب اللبناني لدعم ورعاية الشباب كما هو حاصل في بعض الدول الاجنبية والعربية لفرض ضريبة زهيدة على بعض الكماليات و/ او خطوط الخلوي التي يستخدمها الشباب، " الامر الذي يؤدي الى تحصيل مبالغ مالية تصل حسب دراستنا المبدئية الى عشرة ملايين دولار اميركي على ان يتم توزيعها على الاتحادات الجماعية التي تضم اكثر من 120 ناديا وهي كما يلي: 20% اتحاد كرة الطائرة، 20% اتحاد كرة السلة، 20% اتحاد كرة القدم، 40% علىى الاتحادات الجماعية والفردية الاخرى حسب عدد انديتها."

ورد الرئيس عون منوها بالنشاطات التي يقوم بها الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة، مركزا على اهمية الرياضة في صقل الجيل الشاب وابعاده عن الافات التي تضر بالصحة والاخلاق والتربية. واشار رئيس الجمهورية الى ان مطالب الاتحاد ستكون موضع عناية ومتابعة.





السفير حسام دياب

وفي قصر بعبدا السفير اللبناني المعين في نيجيريا حسام دياب لمناسبة تسلمه مهامه، وقد زوده الرئيس عون بالتوجيهات متمنيا له التوفيق.