طلاب التيار في الـ CNAM يشاهدون مسرحية جورج خباز بحضور الوزير باسيل

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في اطار النشاطات التي ينظمها قطاع الشباب في التيار الوطني الحر بكافة مكاتبه (مدارس، اقضية، جامعات، ومهنيات) خلال شهر كانون الأول لمناسبة الأعياد، حجز طلاب التيار الوطني الحر في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية (CNAM) مسرحية جورج خباز الجديدة "إلا إذا"، وقد فاجأ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الحضور بمشاركته في العرض الى جانب عقيلته شنتال عون باسيل وابنته يارا، النائب حكمت ديب، الأمين العام للتيار الوطني الحر المحامي ابراهيم السمراني، مشرف عام قطاع الشباب الأستاذ جهاد سلامة الى جانب حشد من قيادة ومناصري التيار والطلاب.