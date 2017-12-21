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بالفيديو - مطاردة من ضهر البيدر الى المديرج.. هكذا انتهت!

21
DECEMBER
2017
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

 

الساعة صفر من تاريخ 12/12/2017 ورد اتصال هاتفي من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، يطلب توقيف سائق سيارة يقوم بسلب أو تهريب أشخاص سوريين. وبوصوله الى الحاجز لم يمتثل لأمر التوقف فحاول احد عناصر الحاجز انزاله من السيارة بالقوة، عندها حاول صدم عنصرين متابعاً طريقه بسرعة فائقة، فتمسك العنصر بباب السائق لمسافة 15 مترا بغية ايقافه ما ادى لوقوعه ارضا واصابته بجروح؛ فتم رمي الشوكة امام السيارة وثقب اطاراتها من دون توقفها. على الأثر قام عناصر الحاجز بمطاردته على طول الطريق واطلقوا عيارات نارية في الهواء وباتجاه إطارات السيارة غير انه استمر هارباً محاولا صدمهم مجدداً، وعثر على السيارة تحت جسر المديرج مرتطمة بالجدار وخالية من الركاب. وبالتعاون مع غرف عمليات قوى الامن في المنطقة تمكنت دوريات من مخفري صوفر والمديرج وشعبة المعلومات من توقيف السائق في محلة صوفر، وتبين أنه يدعى:

 

_ أ. ش. ( مواليد عام 1981، سوري)

 

وضبط بحوزته ثلاث بطاقات هوية عائدة للأشخاص السوريين الذين كانوا داخل سيارته؛ وتبين انه كان بصدد تهريبهم بعد دخولهم البلاد خلسة و قفزوا من السيارة اثناء فرارها؛ العمل جار على توقيفهم.

 

أُحيل الموقوف والمضبوطات الى مفرزة زحلة القضائية للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص.

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