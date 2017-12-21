بالفيديو - مبنى Tower 44 يجمع بين السكن والرفاهية بأرقى المواصفات

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DemcoProperties and M1 Real estate بقدمولكن مشروع Tower 44, eye-catching Landmark بمنطقة الدكوانة بيتضمّن بلوكّين و44 طابق

With glazed façade.

مبنى فريد من نوعو لأنّو مكان بيجمع السكن الرفاهية والعمل. فالطوابق ال12 الأولى مخصّصة للمكاتب أمّا الطابقين ال13 وال33 هنّي Technical floors مع فريق عمل للصيانة متوفّر 24 على 24 ساعة. أما ال Residential هنّي من الطابق ال14 لل44 يعني المنظر الرائع ما ممكن ينحجب, هو مكان للسكن والإستجمام بذات الوقت, لوجود Swimming Pool and Private gym بالطابق ال14, وطبعاً ما مننسى الولاد مع Kids play area and Nursery

وإذا حبيتو تضهرو تتعشو وتتسوَقو من دون ما تسوقو السيارة.

Tower 44 بيتضمّن خَيارات واسعة من المطاعم والمحلّات وما تعتلو همّ الParking لأنو مؤمّن إلكن ولضيوفكن.