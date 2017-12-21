إستجواب "أبو طاقية".. وهذا ما حصل

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استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الموقوف مصطفى احمد الحجيري الملقب بـ"ابو طاقية" في جرائم تحريض الشباب على الانخراط في صفوف التنظيمات الارهابية ولا سيما جبهة النصرة ونقل الاموال الى التنظيم الارهابي لتمويل العمليات الارهابية وتزوير هويات لانتحاريين وحيازة اسلحة واطلاق نار.

واصدر القاضي صوان مذكرة وجاهية بتوقيفه سندا الى ما اسند اليه، واصدر قرارا اتهاميا بحقه اتهمه بالجرائم المذكورة اعلاه سندا الى المواد 335/217 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 على 217 عقوبات والمادة 316 مكرر عقوبات والمادة 3 فقرة 2 من قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل العمليات الارهابية الرقم 44/2015 والمادة 463 عقوبات و72 و75 اسلحة والمادة الاولى من القانون 71/20، واصدر مذكرة القاء قبض بحقه واحاله امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.