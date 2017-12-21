عناوين الصحف ليوم الخميس 21 كانون الأول 2017

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الأخبار

فخّ الانتفاضة المتكرر

عودة المستعربين

البناء

إقليم كردستان يتفكّك... والسعودية تفتح مرفأ الحديدة... وتقدّم سوري في ريف إدلب

فلسطين تغضب في يوم «بنس»... وتحاصر واشنطن في نيويورك... و«عهد» أيقونتها

«أو تي في» تعلن عن حلّ لمرسوم الضباط... ومساعي جنبلاط وإبراهيم «اقتراح القانون»

الجمهورية

مجلس الأمن يستعجل الإستراتيجية الدفاعية

الديار

رجل العام لبنانيا وعربيا واسلاميا هو سماحة السيد حسن نصرالله

المستقبل

الحريري يواجه التطرّف: "استراتيجية" انقاذية للفكر والمجتمع

اللواء

بري - الحريري - جنبلاط: لا لمواجهة مع عون حول مرسوم الترقيات

مجلس الأمن يدعم «الإستقرار والسيادة» .. وأزمة كهرباء مفتعلة في الضاحية

L'Orient-Le Jour

L’opposition déterminée à faire face à « la dictature »

The Daily Star

Ibrahim mediates in Aoun-Berri rift