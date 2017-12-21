أسرار الصحف ليوم الخميس 21 كانون الأول 2017

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الجمهورية

تناقلت أوساط سياسية معلومات جري ُعن أن دولة إقليمية كبرى بمراجعة لسياستها تجاه لبنان بعد نقل الملف اللبناني من فريق الى آخر.

ينتظر تيار سياسي كبير اإنتهاء من فترة اأعياد للبدء في ًإعادة هيكلة كوادره إستعدادا لإنتخابات المقبلة.



اللواء

غمز

يحرص وزير «سوبر» على التقليل من إطلاق المواقف لا سيما في الأزمات.

لغز

طلبت قيادة حزبية التدخل لمعالجة مشكلة بين الحلفاء، لئلا تسبب اضراراً، في لحظة سياسية داخلية وإقليمية حرجة جداً

همس

سحب من التداول، بصورة نهائية ملف التغيير الوزاري، لأسباب تتعلق بالاستقرار، وبالقوى المشتركة في التسوية..



البناء

خفايا

أكد مصدر سياسي مطلع على حركة المشاورات المتعلقة بالتحالفات الانتخابية أنّ الأجواء المحيطة بهذه المشاورات توحي بأنّ على اللبنانيين انتظار مفاجآت من العيار الثقيل على هذا الصعيد، خاصة أنّ القانون الجديد قد يفرض على أقرب الحلفاء أن يكونوا في لوائح متواجهة، وذلك بناء على اتفاقات مسبقة في ما بينهم، لأنّ تشكيل لوائح موحّدة في بعض الدوائر قد يفيد الخصوم المشتركين، أو الخصوم الجدد، لهؤلاء الحلفاء…!

كواليس

قالت مصادر خليجية مطلعة إنّ حاكم دبي طلب من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة التشاور مع السعوديين والأميركيين في الخيارات المتاحة لتفادي قيام أنصار الله بشنّ حرب صواريخ على مدن ومنشآت دبي التي لا تحتمل سقوط الصاروخ الأوّل وهي مدينة خدمات وسياحة حيث سينهار كلّ شيء تمّ بناؤه خلال نصف قرن ما لم يتمّ تدارك كلّ شيء قبل وقوع الكارثة، وأضافت المصادر إنّ الأجواء بين حاكم دبي وقادة أبو ظبي ليست كما يرام في ضوء هذا القلق...