اللوحات البيومترية تُوزع اليوم

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باسم سعد -

يطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم الخميس عملية توزيع اللوحات الجديدة الخصوصية والعمومية للمركبات على الأراضي اللبنانية، وذلك خلال حفل تنظمه هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التابعة للوزارة في منطقة الدكوانة، حيث ستتم اعتباراً من بداية العام 2018، جدولة أرقام السيارات.

ومن المقرر أن يحضر حفل إطلاق العمل في اللوحات الجديدة، رئيس وأعضاء لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب.

وستبدأ محال صب نمر السيارات من يوم غد الجمعة بصب اللوحات الجديدة ووقف التعامل باللوحات القديمة.

وقال مصدر في إدارة السير إن أصحاب مليون و900 ألف سيارة مسجلة سيضطرون إلى استبدال اللوحات خلال العام المقبل. وقال لـ«المستقبل» إن قرار تبديل اللوحات جاء مشتركاً مع الميكانيك هذا العام، مع تأكيده أن جميع المواطنين سيستفيدون من تغيير لوحاتهم وخصوصا السائقين العموميين، على اعتبار أن «اللوحات الآمنة هي ضمانة لهم كونها تمنع التزوير وتضبط السير على الطرقات».

وأوضح المصدر أن «الرسوم المترتبة على استبدال لوحتي السيارات، ستبلغ 15 ألف ليرة كرسم عن كل لوحة، وأرباحها ستعود إلى خزينة الدولة. أما صَب اللوحات فسيتم في محال تجارية مخصصة خارج الميكانيك، وستكلّف كحد أقصى 15 ألف ليرة إذا ما حصلت منافسة بين تلك المحال».

وشرح أن «تلك اللوحات هي آمنة، وأن اللوحة الجديدة هي الأفضل على الإطلاق. إذ يستحيل تزويرها. كما أنها تتميز برقم تسلسلي وباركود محفور بالليزر وأرزة محفورة بطريقة 3D، لميعة لا يمكن نسخها. وتتمتع بشيفرة خاصة وتُمنح لسيارة واحدة فقط، فلا يمكن نزعها أو تركيبها في أي مكان آخر».

كما شرح المصدر اياه «أن اللوحات تتمتع بالكبس الحراري وأحرفها نافرة. كذلك تتميز براغيها بأنه لا يمكن نزعها. وكل لوحة لها ملف في هيئة إدارة السير يتضمن المعلومات الشخصية عن السيارة والسائق». وأكد أنه بتلك الخطوة «ستنخفض أعداد السيارات المزورة، حيث ستصبح جميع السيارات على الطرقات اللبنانية بعد عام من الآن مسجلة في هيئة إدارة السير».

أما الآلية المُتبعة لتغيير اللوحات، فستكون كالتالي: سيضطر المواطن إلى دفع الرسوم، ومن ثم يُعطى ايصالاً ويتوجه إلى مركز إصدار المستندات، ويتسلم إيصال اللوحة. ثم يتوجه إلى المراكز المخصصة المعتمدة من قبل الدولة والموصولة مع إدارة السير.

وحول الأرقام المميزة وأرقام سيارات الوزراء والنواب، أكد المصدر أنها ستبقى كما هي، ولن يتم استبدال أي رقم بآخر.