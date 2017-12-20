جنبلاط: العهد اثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية.. وهذا ما ناقشته مع الحريري

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غرّد النائب وليد جتبلاط عبر التويتر: "مع الشيخ سعد الحريري تاريخ طويل من النضال المشترك ،من المحطات المشرقة من اجل لبنان واستقراره ونهوضه .اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الاصلاحية اكثر من ضروري من اجل تثبيت مسيرة العهد الذي اثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية.

وأضاف: وفي هذا اللقاء الذي تخلله عشاء حضر الشيخ نادر الحريري ووائل ابو فاعور وتيمور .وللتاريخ اقول ان البند الاساسي الذي جرى مناقشته بعد الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الاولويات .وحده التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب."