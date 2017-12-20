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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



على قاعدة انقضاء السنين العجاف وانطلاق عكسها، تبدو سائرة مختلف التطورات، على مختلف الأصعدة... حتى ما يظهر في الطريق وكأنه مطب أو عقبة، لا يلبث أن يذلل وتستمر المسيرة... هكذا انتهت أزمة مرسوم ضباط دورة العام 1994 إلى حل يحفظ كامل الحقوق... ويحترم التوازنات ومقتضيات الميثاق...



وهكذا وصل إلى بيروت موفد فرنسي، للبدء في تحضير المؤتمر الدولي المرتقب، لدعم لبنان وتحفيز نهوضه الاقتصادي... في لحظة مزدوجة الآمال، بين دخول لبنان نادي البلدان البترولية، وخروج سوريا من حروبها التدميرية وتأهب جوارها للبحث في إعادة إعمارها...



وفي سياق الإيجابيات نفسها، جاء بيان مجلس الأمن اليوم، حول الوضع في لبنان، ليحمل أكثر من تأكيد دولي وأممي، على الحرص والدعم الكاملين لسيادة لبنان واستقلاله، وخصوصا لاستقراره المفصل بالتعابير الأممية: سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا وأمنيا...



وبمعزل عن بعض الصياغات التي باتت من أدبيات المجلس منذ عقد ونيف، كان اللافت في البيان، تسجيل انتصار للدبلوماسية اللبنانية، تمثل في المقاربة الأممية الجديدة لمسألة النازحين السوريين، إذ للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية قبل ستة أعوام، تتخلى اللغة الأممية عن تعبير العودة الطوعية لهؤلاء، لتستعيض عنها بصياغة مطولة... تؤكد على القانون الدولي، وعلى عدم الإبعاد، وهو ما يتطابق مع بيان قمة سوتشي الأخيرة، ومع منطق الدولة اللبنانية في ضرورة وإمكان العمل على عودة النازحين... في أقرب ظرف ممكن، من دون انتظار استحقاقات دولية قد تطول، وقد تعرض لبنان لمخاطر وجودية.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





عشرة أيام وتطل السنة الجديدة حاملة معها عدة الانتخابات النيابية التي ستقرر نتائجها في أيار الغالبية التي ستحكم والأقلية التي ستعارض وعندها يكون الكلام السياسي مختلفا إلا ان المحافل السياسية تشهد حاليا تكهنات حول التحالفات الانتخابية ومداولات في تأثيرات التطورات الخارجية لا سيما منها حروب اليمن وسوريا وفلسطين المحتلة.



وقد رصد في هذه المحافل كلام على المدى الذي سيبلغه التعاون الاميركي-الروسي في الشرق الاوسط. وثمة من يقول إن طبيعة هذا التعاون محكومة بالتصعيد أو التهدئة على جبهة كوريا الشمالية.



في أي حال الحركة السياسية في لبنان ستخفت في فترة الاعياد غير ان السنة الطالعة ستسجل اندفاعة قوية باتجاهات الملفات الحيوية خصوصا ما يتعلق بالموازنة ومعالجة النفايات.



وفي مسار التهدئة في الاعياد قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن قضية ضباط دورة العام أربعة وتسعين يحلها رئيس الجمهورية.



وفيما رصدت حركة سفر لافتة لمسؤولين الى خارج البلاد لقضاء فترة الاعياد أعرب سياسيون متابعون عن ارتياحهم لدعم مجلس الامن الدولي للاستقرار في لبنان.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



بقيت ازمة مرسوم ضباط دورة عون على رأس سلم اولويات الاجندة السياسية لخطورتها في حال لم تتم المعالجة، ورغم اهمية الموضوع البالغة اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري امام نواب الاربعاء انه لن يضيف كلمة ويترك المعالجة لرئيس الجمهورية.



في الف باء المراسيم اعرب وزير التربية مروان حمادة ان المخرج على الشكل الاتي "ليسحبوا كل القصة واذا وضعوا مراسيم فلتكن بالتواقيع الصحيحة التي تحترم صلاحيات الوزراء شكلا ومضمونا". وفي حديث خاص للnbn شدد حمادة على ان في القصة مخالفة دستورية بسبب تجاوز توقيع وزير المال وما يترتب على المرسوم من تداعيات مالية بل اضافة الى انه يضرب الهيكلية والتراتبية في المؤسسة العسكرية. وتساءل حمادة: "جو التوافق كان ماشي فلماذا الخربطة"؟ ولماذا التفتيش على ارانب في القبعة لافتعال مشكلة؟



في السرايا عادت محركات لجنة الانتخابات الى العمل بعد توقف قسري لشهر ونصف اما مفاجأة الاجتماع فكانت قبول الوزير جبران باسيل بالتسجيل المسبق بعدما شهر الفيتو بوجهه على مدى كل الاجتماعات السابقة. الامر الذي تعاطى معه وزير الداخلية نهاد المشنوق ببرودة لكونه جاء متاخرا، المشنوق اعرب للnbn عن خشيته من انه لم يعد باستطاعة الداخلية تطبيق التسجيل المسبق لان الوقت ضاغط جدا، لافتا الى ان امر وحيد انتخابيا هو موعد الاستحقاق.



القوات اللبنانية لم ترسو على موقفها السابق بعدم المشاركة في لجنة الطاقة بعدما لم يعد يقتصر عملها على مناقصة البواخر فاعترضت على عزلها كهربائيا واستبعادها وفق ما اكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني للnbn.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



مطلوب من الدولة ان لا تخرج من الاشكالات التي تعطل محركاتها وهي بمجملها ناجمة عن عدم الاخذ بالاصول الدستورية والادارية والجنوح دائما نحو التسويات، هكذا استرجع مجلس الوزراء كل الملفات الخلافية المطروحة مستندا الى الاندفاعة التي خلقتها التسوية لامرارها، لكن غفل عن بال المعنيين ان بعض الملفات اكبر من التسوية اذا كان انقاذ التسوية يتسبب بخسارة عينية او معنوية او شعبوية لاحد مكوناتها.



من هنا يلاحظ المتابع كيف مر مرسوم النفط والغاز وكيف ستبحر بواخر الطاقة وتتوسع مطامر النفايات وكيف كاد ملف ضباط عون ان ينسف كل شيء. الرئيس الحريري الحريص على عدم تطيير التسوية تريث في نشر مرسوم الضباط في ما امتنع الرئيس بري عن صب الزيت على الازمة واكتفى نواب الاربعاء بالقول انه قال كلمته في الملف وترك للرئيس عون معالجته. هذا الحرص تجلى بالامس في زيارة الوزير باسيل النائب جنبلاط وبزيارة الرئيس الحريري كليمنصو الليلة.



في الانتظار اجتماع ايجابي في السرايا لدرس انسحاب تكتيكي من الاليات التسهيلية للمقترعين التي تضمنها قانون الانتخاب بسبب ضيق المهلة الفاصلة عن السادس من ايار.



هذه الانشغالات كادت ان تحجب توصيات مجلس الامن لجميع اللاعبين الاقليميين واللبنانيين بضرورة العمل على ابعاد لبنان عن نيران الاقليم.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



في ساحتها اجتمع الفلسطينيون، مصلين ومنتفضين، وثائرين، على العهد، كفتاتهم عهد.. للقدس زرعوا الساحات رجالا ونساء في اربعاء غضب ضد الفيتو الاميركي الملحق بقرار ترامب التهويدي..



رموا حجارة على المحتل، وكل عبارات الاشمئزاز على امة متحجرة امام احجارها الكريمة التي تتساقط بفعل قرارات الاميركيين الصهاينة الممزوجة بأكثر من سكوت الرضى العربي على الفعل التهويدي.. مواجهات الضفة وغزة اقفلت على عداد المئة والخمسة والعشرين من الجرحى والمصابين بالرصاص والغاز الصهيوني..



عداد شهداء اليمن لم يقفل على الثلاثة عشر اليوم، مع الغارات التي ينفذها العدوان السعودي الاميركي في اليوم الاول بعد الالف للحرب المدمرة كما وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية، محملة محمد بن سلمان مسؤولية تجويع اليمنيين، والحكومة البريطانية بالمشاركة باكبر جرائم العصر عبر تغطية العدوان السعودي وتسليحه..



في لبنان سلاح الحكمة يحكم المشهد العام، مع كلام الرئيس نبيه بري الذي أوكل الى رئيس الجمهورية حل مسألة مرسوم الاقدمية للضباط بحكمته المعهودة.. اما حكاية الكهرباء فعلى عهدها، واللبنانيون ينتظرون الوعود، التي لا تبدو قيد المنال في قريب الايام، مع الازمة المتفاقمة، واعتذار الشركة عن تزايد سوء التغذية بسبب الاعطال، لا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



النأي بالنفس ومرسوم الضباط، هاجسان يضغطان على الاوساط السياسية ويتركان المجال لمزيد التوتر والسجالات الكلامية. فالنأي الذي يثير اشتباكات كلامية بشان حدوده وآلية تطبيقه، قاربه مجلس الامن الدولي باعتباره اولوية، داعيا الاحزاب اللبنانية الى تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، مطالبا دول المنطقة بالعمل من اجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته.



اما مرسوم الضباط والذي لم يوقع عليه وزير المالية واثار نقاشات ساخنة في جلسة مجلس الوزراء، قابله رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم بأن ترك امر معالجتة لرئيس الجمهورية ميشال عون.



وبانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات واللقاءات البعيدة عن الاضواء لمعالجة قضية المرسوم فان الرئيس عون راى من ناحية ثانية الا احد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحقق العدالة. ودعا القضاة الى عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية.



امنيا، وبعد الانجاز الذي حققته شعبة المعلومات بالقاء القبض على قاتل الديبلوماسية البريطانية، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الامن في البلاد ممسوك وحذر اللبنانيين من استعمال خدمة (أوبر) قائلا إنها وسيلة غير آمنة. ودعا إلى استعمال وسائل النقل التقليدية المعروفة والمحددة العنوان والمرجع.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



هجمة مرتدة على محاور الأزمات.. مجلس القضاء الأعلى (يوسع) ويردها تسديدة قانونية الى ملعب مرسال غانم. وئام وهاب يباغت رياض أبو غيدا في هجوم غير مسبوق أركانه ضمن طائفة الموحدين الدروز. ملف المغدورة البريطانية ينقلب الى مشهد سوريالي يلعب فيه الجاني دور الضحية. فض العروض بين القوات والتيار يتمدد من الكهرباء الى بقية الملفات السياسية متحصنا بورقة نيات قوامها عشاء جنبلاط باسيل العائلي السياسي يوم أمس.



وتحت هذه العناوين ترنحت أزمة دورة ضباط أربعة وتسعين وأعلن الرئيس نبيه بري أنه لا يريد إضافة أي كلمة حول الموضوع بل يترك لرئيس الجمهورية أن يعالجه مع تمرير سؤال في لقاء الأربعاء النيابي مفاده: ما دام هناك اقتراح قانون في مجلس النواب يتعلق بترقية الضباط فلماذا الذهاب الى توقيع مرسوم؟



ومن المراسيم الجوالة بين القضاء والإعلام قرر مجلس القضاء الأعلى تقديم دفوعه الشكلية في قضية مرسال غانم لكنه ارتأى مناداته بأحد الإعلاميين وعرض بيان المجلس مسار الدعوى وإبلاغ غانم شخصيا موعد جلسته وعدم امثتاله مرتين متتاليتن فيما لم يلتزم محاميه تقديم دفوعه ضمن المهلة القانونية ولا إبراز سبب لعدم تقديمها.



وما لم يدل به القضاء الأعلى صاغه وزير العدل سليم جريصاتي في مقابلة مع الجديد داعيا غانم من دون أن يسميه الى أن يوقف هذه المهزلة وهذه المسرحية لأنه "حرام في حقه" داعيا إلى عدم السماح باستغلاله وتوسله بحملة هو براء منها. وقال جريصاتي: "فليقف هذا الإعلامي أمام قضاء بلاده.. ويشرفه ذلك". هذا الموقف القضائي والمعطوف على السياسي سيكون محل رد من وكيل الدفاع النائب بطرس حرب في خلال النشرة.



وقبل الحروب القضائية الإعلامية.. ترتيب بيوت سياسية عند العتبة الجنبلاطية.. فبعد زيارة الوزير جبران باسيل لـ كلمينصو ليل أمس.. زار رئيس الحكومة سعد الحريري هذا المساء زعيم الحزب التقدمي الاشترامي وليد جنبلاط في منزله..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



من وين بدي جيب 3 مليون؟ سؤال برسم السلطة اللبنانية. انظروا إلى وجه السيدة التي لا نعرف اسما لها، اسمعوا الغصة في صوتها واجيبوها: من وين بدا تجيب 3 مليون؟

اجيبوها، لانكم تعرفون الجواب، ونحن نعرف انكم تعرفون. فالـ 3 مليون رقم زهيد زهيد، امام ملايين الدولارات المتطايرة في رحلاتكم وعلى طاولات مفاوضاتكم، في الكهرباء والميكانيك والاتصالات والنفايات واللائحة تطول... اجيبوها بدل ان تتلهوا وتحاولوا الهاءنا بمشاكل صنعت على ايديكم، قولوا لها ولنا، ما سر المناقصات الملتوية وكيف تمرر، ما سر عقود التراضي وكيف تمرر، ما سر التاريخ الذي تفتحون صفحاته السود غب طلبكم، ما سر الطائفية التي تمعنون في غرز خنجرها في كل مواطن بحسب حاجاتكم وبحسب مواعيد انتخاباتكم؟



والاهم من كل ذلك، ما سر القضاء الذي يستفيق حينا ويغيب معظم الاحيان؟ اين كان القضاء عندما عرضنا ملفات الفساد على الهواء مباشرة، لماذا لم يتحرك ويعتبر هذه الملفات اخبارا، لماذا لم يسأل عن الوقائع والمستندات التي في حوذتنا؟ القضاء امام هذه الملفات في غيبوبة، اما امام محاولات قمع الاعلام، فهو متأهب من رأس هرمه، اي مجلس القضاء الاعلى الى اسفل هذا الهرم. فقاضي التحقيق الاول عبر مجلس القضاء الاعلى، اصدر بيانا اليوم يؤكد فيه استيفاء الاصول لجهة الافساح في المجال امام من سماه المدعى عليه، اي الزميل مارسيل غانم لتقديم دفوعه، وعندما لم يفعل ضمن المهلة المعطاة رفض قبول حضور المحامي وارجأ الجلسة الى الرابع من كانون الثاني المقبل، مؤكدا ضرورة احضار المدعى عليه.



مجلس القضاء، لا بد انه يعرف ان مارسيل غانم، لم يخالف القانون، ومحاموه لم يطلبوا مهلة في الجلسة الاولى امام قاضي التحقيق لتقديم دفوع شكلية، انما طلبوا مهلة للاطلاع على مضمون الشكوى واتخاذ موقف منها. وبناء عليه، نسأل: من همس في اذن القضاء ليستفيق من سبات محاربة الفساد الى يقظة محاربة الاعلام؟



اليوم، اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لم ولن يتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لا سيما منها القضايا المرتبطة بالاعلاميين ومن بينهم مارسيل غانم، وطالب القضاة بعدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية، واكد ان لا احد فوق سلطة القضاء وانه من غير الجائز التمرد على قراراته. وامام كلام الرئيس، نقول: الـLBCI ومعها الزميل مارسيل غانم تحت سلطة القانون وقراراته، وهي كما لم تتأخر يوما في ايصال صوت الجنرال المنفي، المتمرد على الظلم والاحتلال، لن تتأخر يوما بالتمسك بحرية الاعلام، ولن تهاب محاولات ترهيبها، من اينما وكيفما اتت.





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