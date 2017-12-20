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عفو عام يشمل الموقوفين الاسلاميين!؟

20
DECEMBER
2017
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استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون اليوم، وفدا من "هيئة علماء المسلمين" في لبنان ضم رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري، نائب الرئيس الشيخ الدكتور سالم الرافعي ورئيس المكتب التنفيذي للهيئة في لبنان الشيخ خالد العارفي وعضو مجلس الشورى الشيخ علي طه وامين سر مكتب صيدا في الهيئة الشيخ احمد المارديني".

وجرى خلال اللقاء البحث في "الشأن المتعلق بموضوع العمل على استصدار عفو عام يشمل الموقوفين الاسلاميين في ضوء ما أعلنه الرئيس سعد الحريري"، حيث اثنى الوفد على "مواقف الرئيس الحريري واهتمامه بهذا الملف وبجهود ومتابعة النائبة الحريري له".


وتحدث العمري اثر اللقاء فقال: "كان الموضوع الأساسي في البحث ملف الموقوفين الاسلاميين تحديدا وقانون العفو العام. وهناك مساع حميدة بعد الزيارات التي قام بها اهالي الموقوفين وكذلك نحن في هيئة علماء المسلمين نشد على ايدي القيادة السياسية تحديدا دولة رئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري وسعادة النائبة بهية الحريري انهم يعطون هذا الملف كل اهتمامهم بأن يكون العفو مدروسا دراسة قانونية وحقوقية ومن قبل لجان متخصصة بحيث انه لا يبقى مظلوم واحد في السجون اللبنانية".


وختم: "ان قانون العفو العام اذا صدر بعدالة اجتماعية كاملة ووافية فهذا يزيد في أمن البلد وسلامته.

وطنية
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