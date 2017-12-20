من الotv الى المغوار بسام... تحية

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ليس سهلا ان تقف أمام لحظة عصيبة قد تمتد معك مدى الحياة لتقول وداعاً لمناضل كنضاله لا يموت. ليس سهلا أن ترفع راية النضال الوطني لتلوّح بها في رحلة وداع أخيرة قد تذرف فيها دمعة غير معبّرة لا هي ولا كل الدموع عن مدى الحزن والغصّة لفراق العزيز بسام يوسف:



جبيل والبترون وكل لبنان حضر في وداع بسام. كيف لا وهو الذي وهو الذي صرخ في برية النضال مع رفاقه في التيار الوطني الحر حيث لم يجرؤ أحد آخر



وكما أعطى في الحياة اعطى في المماة اذ قرر البطل الذي سقط بانفجار في الرأس ان يهب أعضاءه، ليعطي الحياة حتى وهو في صندوق من خشب... ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كتب ناعياً بسام:"بسام هو هو، يعطي في حياته وفي مماته... يعطي لبنان واللبنانيين، لبنان نضالاً واللبنانيين حياةً. بسام يعطي قلبه وكليتيه وقرنيتيه لأشخاص ليعيشوا من بعده":



بسام يوسف لن ننساك أبداً، لا التيار سينساك، ولا لبنان سينساك ولا الرفاق سينسوك ولا الاو تي في ستنساك... وابنتك داليدا ستكبر في كنف العائلة الوطنية الكبيرة بفخر لأنها تعرف انها ابنة البطل بسام يوسف.