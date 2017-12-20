بلدية العاقورة تكرّم جرمانوس برعاية وحضور جريصاتي

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كرم رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبي، ابن البلدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لمناسبة توليه منصبه الجديد، في حفل أقيم في مطعم "لو مايون" في الاشرفية، برعاية وزير العدل القاضي سليم جريصاتي وحضوره.

حضر الحفل وزير الدفاع يعقوب الصراف، نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، العميد قاسم ابو همين ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، العقيد جوزف مسلم ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد خالد موسى ممثلا المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، العقيد غابي نهرا ممثلا مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وحشد من الفعاليات القضائية والعسكرية والنقابية، اضافة الى المستشار الديبلوماسي في القصر الجمهوري السفير شربل وهبي.

النشيد الوطني افتتاحا ثم كانت كلمة لرئيس البلدية الدكتور وهبي، قال فيه: "بيتر جرمانوس ليس قاضيا فقط بل هو ابن عائلة وبيت عريق، أبا عن جد، في مجال الحقوق والقضاء والندوة النيابية. فإلى جانب كونه قاضيا لامعا هو مرجع في القانون والثقافة والعلم والفنون وليس أقلها انه أديب وكاتب خلاق ونموذج يحتذى به في الصدق والنزاهة والكرم والكرامة".

اضاف: "بيتر جرمانوس هو سليل الجدين اللذين تفتخر بهما العاقورة الابية. جده الشيخ سركيس الخوري الهاشم رئيس البلدية الاسبق هو من وقف في وجه طامعي الداخل في الاملاك العامة فحررها. وجده المحامي الشيخ بطرس جرمانوس هو الصخرة التي وقفت في وجه طامعي الخارج والجوار بأملاكنا العامة".

وختم: "بيتر جرمانوس، نحن ابناء بلدتك واهلك وناسك نقولها بالفم الملآن اننا نعتز بك ونفتخر بماضيك وحاضرك وسنفتخر اكثر واكثر بمستقبلك والى الامام".

بعدها كانت كلمة للوزير جريصاتي الذي قال: "ان ما يربطني بالقاضي بيتر جرمانوس صداقة عميقة شخصية وعلمية لانه مرجع قضائي وقانوني كبير، ومنذ استلامي لوزارة العدل لم أتخيل دقيقة واحدة غير بيتر جرمانوس كمفوض للحكومة لدى المحكمة العسكرية، لما يتمتع من حس سياسي وأمني كبيرين وفراسة قانونية تسمح له ان يكون في هذا الموقع. وما قمنا به من تعيينات، بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للنيابات العامة في المحافظات، هو تغيير جذري لمفهوم عمل النيابات العامة لاخراجها من السطوة السياسية التي كانت تتحكم بعمل هذه النيابات، وهذا مدماك اول في عملية اصلاح القضاء بناء على توجهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

اضاف: "بيتر جرمانوس هو الشخص الكفوء لهذا الموقع السياسي والامني والقضائي بامتياز، وقد نجح حتى الان في حل اكثر من ملف معقد، واتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على هذا المنصب خفف الكثير من الهواجس لدى الرئاستين، وهذا ما حققه بيتر جرمانوس".

بدوره، كانت كلمة للمكرم القاضي جرمانوس، الذي شكر رئيس بلدية العاقورة على هذه اللفتة الكريمة.



وقال: "أشكر معالي وزير العدل على الثقة التي منحني اياها في ظل وجود رئيس للجمهورية ضامن، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بير ورئيس الحكومة سعد الحريري، وفي ظل وجود هذه الاوضاع المستقرة والاجواء الامنية الهادئة. نحن ذاهبون الى انتخابات نيابية في ظل عمل المؤسسات المنتظم، وبعد اقرار الموازنة والتشكيلات القضائية سيكون لنا ان نخدم المصلحة العامة ومصلحة الشعب لاننا نقبض رواتبنا منهم. ونأمل ان نكون عند حسن ظن الجميع".

وقد تسلم جرمانوس من رئيس البلدية ونائب الرئيس العميد المتقاعد أسد الهاشم درعا تكريميا.