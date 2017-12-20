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مخزومي في إطلاق "شباب الحوار": حان الوقت لنصل إلى مجتمع غني بالفرص وإلى سياسة تخدم رفاهية المواطن واقتصاد الوطن

20
DECEMBER
2017
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أطلق رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي قطاع "شباب الحوار" خلال حفل أقيم في دارته بيت البحر.


وجدد مخزومي ثقته بأن الشباب قادر على الاضطلاع بدوره في عملية التغيير وصنع الوطن الذي يحلم به بإرادته وعلى طريقته، خصوصاً أن الطاقات الشبابية جاهزة لأن تحقّق أهدافه، مؤكداً أنه سيكون إلى جانب الشباب مسلحاً بخبرته وتجاربه في الحياة. وإذ أكد أن الشباب قادر أن يحوّل أي دعم أو رؤية إلى إبداع وابتكار وتطوير يليق بلبنان، شدد على أنه حان الوقت لنتعاون ونصل إلى مجتمع غني بالفرص، وإلى سياسة تخدم رفاهية المواطن واقتصاد الوطن، وإلى اقتصاد إيجابي جامع ومتجانس مع تحديات العصر ومتجاوب مع آمال الشباب. وختم قائلاً: "نحن شركاء نكمّل بعضنا بعضاً بِمقدار ما يكون لبنان ساكناً في قلوبنا وعيوننا تتطلع إليه، أيضاً عندما يكون "لبنان حرزان" في عيوننا وقلوبنا".


حضر الحفل إلى جانب المهندس مخزومي وعقيلته السيدة مي، رئيسة جمعية بيروتيات عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطه قصقص، ومدير عام المؤسسة سامر الصفح، ورئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة جوزف سعد الله، ومدير مكتب اتحاد FNF في لبنان وسوريا ديرك كونزي، والمديرة التنفيذية لمؤسسة Mentor Arabia Foundation ثريا إسماعيل، والمديرة الإقليمية لمؤسسة Konrad أنجا شولر ممثلة بالسيدة ساندي زغيب، وعضو مكتب الشباب في حزب الله الدكتور أحمد مهنا، ومسؤول المنظمات الشبابية في حركة أمل علاء لقيس، ومسؤولة مكتب الشباب والطلاب في تيار المردة ربيكا الحصري، ورئيس لجنة الرياضة في "التيار الوطني الحر" جهاد سلامة، وممثل قطاع الشباب في التيار الوطني الحر إيلي غنيمة، وأمين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، وممثل مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية داني نخلة، ورئيس جمعية شباب المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ الدكتور محمود دعبول، ومسؤول رابطة الطلاب المسلمين زاهر مطرجي، والأستاذ هوفيك أتاميان ممثلاً حزب الطاشناق، ووفود شبابية من أحزاب لبنانية، ورؤساء منظمات شبابية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وفعاليات إدارية وشبابية من جامعات وكليات لبنانية وخاصة، وفعاليات من مؤسسات نقابية ورياضية واجتماعية وإعلاميين.


وفي ختام الحفل دعي الحضور إلى مأدبة عشاء. 
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