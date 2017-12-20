الرئيس عون: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين والحرية الاعلامية سقفها الحقيقة

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الى ان تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد التي يرتكزون عليها لاصدار احكامهم، مؤكداً ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من اي جهة اتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم الى النهاية لوضع حد للفساد الذي تعاني منه ادارات الدولة ومؤسساتها العامة.

واعتبر الرئيس عون ان لا احد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقق العدالة ومن غير الجائز التطاول عليه او التمرد على قراراته، من اي جهة اتى لان واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه لاسيما وان احكامه تصدر باسم الشعب اللبناني.

ولفت الرئيس عون الى ان التشكيلات والمناقلات القضائية التي تمت قبل اشهر هدفت الى تفعيل الجسم القضائي والاسراع في بتّ الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، داعيا كل من يطلق اتهامات بحق اي كان لاسيما بحق مسؤولين او سياسيين، الى تقديم الاثباتات والادلة تفاديا للتشهير والاساءة والتشكيك. وفيما اكد الرئيس عون ان سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة، اوضح ان رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الاعلامي مارسيل غانم.

وكان القاضي ابراهيم قدم للرئيس عون المحامين العامين في النيابة العامة المالية القضاة دوره الخازن، فاتن عيسى، ايمان عبد الله، ندين جرمانوس، جان طنوس وهشام القنطار، عارضا لابرز الصعوبات التي تواجههم خلال ادائهم مهماتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة اليهم، لاسيما تلك الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولاسيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية، اضافة الى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة، وجرائم اختلاس الاموال العمومية والافلاس.





المسؤول الفرنسي عن تنظيم مؤتمر المستثمرين

وكان الرئيس عون عرض الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر دعم الاستثمار والمستثمرين من اجل لبنان، مع المسؤول الفرنسي المفوض ما بين الوزارات لشؤون البحر الابيض المتوسط السفير بيار دوكين PIERRE DUQUESNE في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسفير الفرنسي في بيروت السفير برونو فوشيه BRUNO FOUCHER ومدير القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت السيد جاك دو لا جوجي JACQUES DE LAJUGIE .

كما حضرت اللقاء المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وقد اطلع المسؤول الفرنسي الرئيس عون على التحرك الذي تقوم به بلاده، من اجل عقد مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان وتوفير سبل نجاحه والافكار التي ستطرح فيه وحجم المشاركة المتوقعة والذي سيطلق عليه اسم "الارز" Cèdre. ولفت الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى توجيهاته بالاسراع في اعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر الذي كان اتفق على الدعوة اليه مع الرئيس عون خلال زيارة الدولة التي قام بها الى باريس في نهاية شهر ايلول الماضي.

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على اهتمامه بمساعدة لبنان، مؤكدا على ان التنسيق سيكون كاملا من الجانب اللبناني مع الجانب الفرنسي لضمان نجاح المؤتمر، لافتا الى ان لبنان في صدد انجاز خارطة لخطة اقتصادية واضحة المعالم والاهداف من شأنها الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد تشجيع قطاعات الانتاج. واكد الرئيس عون على استمرار التواصل مع الجانب الفرنسي للاتفاق على الترتيبات المتعلقة بموعد انعقاد المؤتمر وبجدول اعماله، والاولويات التي تهم الدولة اللبنانية.

النائب هادي حبيش

واستقبل الرئيس عون النائب هادي حبيش واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الداخلية في ضوء التطورات الاخيرة، كما تطرق البحث الى الانتخابات النيابية المقبلة في ضوء المواقف المعلنة والتحالفات المرتقبة.





الوزير السابق شكيب قرطباوي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق شكيب قرطباوي وبحث معه في عدد من المواضيع العامة.





نقابة مصممي الديكور في لبنان

واستقبل الرئيس عون مجلس نقابة مصممي الديكور في لبنان برئاسة السيدة سلوى دياب الزغريني التي عرضت على رئيس الجمهورية مطالب النقابة وابرزها اصدار قانون يتعلق بمزاولة مهنة تصميم الديكور في لبنان كانت النقابة اعدت اقتراحاً بشأنه.

وأوضحت النقيبة الزغريني أن قانون تنظيم الهندسة استثنى من احكامه المهندسين الداخليين واعتبرهم فنيين، والنقابة تسعى الى اعتماد الزامية الانتساب اليها لتعزيز اوضاعهم من جهة ووضع حد لهجرتهم من جهة ثانية.

وقد ابدى الرئيس عون اهتماماً بمطلب نقابة مصممي الديكور في لبنان واحال الملف الى الجهات المختصة لمتابعته.





وفد الرهبنة الانطونية

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبنة الانطونية الاباتي مارون ابو جودة مع وفد من الرهبنة وعائلة الاباتي الراحل الياس عطا الله. وتحدث الاباتي ابو جودة عن العلاقة القديمة التي تربط الرئيس عون بالرهبنة، مقدّرا مواقفه الوطنية وحكمته في ادارة شؤون البلاد لاسيما خلال الفترة الصعبة التي مرت بها. وشكر الاباتي ابو جودة الرئيس عون على منح الاباتي الراحل الياس عطا الله وسام الارز الوطني برتبة ضابط وتكليفه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول تمثيله في مأتم تشييعه. كما شكر الرئيس عون على تعزيته بالاب الانطوني الراحل جورج رحمة.

ورد الرئيس عون منوّها بدور الرهبنة الانطونية على الاصعدة كافة مستذكرا محطات جمعته مع الاباء العامين الذين توالوا على رئاسة الرهبنة. وركّز الرئيس عون على دور الكنيسة في رفع معنويات المواطنين خصوصا لدى مرورهم بظروف صعبة.





السفيرة ندى العقل

وفي قصر بعبدا، سفيرة لبنان المعينة لدى جمهورية صربيا السفيرة ندى العقل لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، وقد زوّد الرئيس عون السفيرة العقل بتوجيهاته متمنيا لها التوفيق.