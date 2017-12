بالفيديو - تَمَلُّك عِقار من أصعب القرارات التي ممكن أن تتخذها في حياتك! اليك الحل...

A + A -

تَمَلُك عَقار من أصعب القرارات اللي ممكن تتّخدا بحياتك, ولكن اليوم القرار أصبح سهل مع Demcoproperties and M1 Real estate

إسمين: عنوان للثّقة, بقدمولكن اليوم مشروع Tower 44 , Landmark.

بمنطقة الدكوانة ومدينة بقلب مدينة, لأنو بيتضمّن أفخم الشقق والمكاتب وأيضاً 46 units من المحلات للإستثمار التجاري ومطاعم بتتوزّع بين الطابق الأوّل والأرضي بمساحات بتتراوح بين ال 123 وال246 متر مربّع, والمميّز إنها Flexible spaces بالإضافة لإمتلاكا Outdoor Extensions على تيرراس مزيّن بأروع Landscape بمساحة 240 متر مربّع , بتسمح لسكّان Tower 44 يستمتعو وسط أجمل المناظر الخضرا ويسترخو على صوت شلالات المياه.

Tower 44: Everything you could need and want