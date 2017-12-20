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بالصورة - سارق سيارات محترف في قبضة المعلومات.. 700$ عن كل "أف جي كروزر" و200$ عن كل "CRV"!

20
DECEMBER
2017
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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت اول ومن امس من توقيف سارق سيارات في محلة تل عمارة/ رياق، وهو   ع. ح. ( مواليد عام 1983، لبناني).
 
وبالتحقيق معه اعترف انه أقدم، بالاشتراك مع شخصين آخرين، على سرقة السيارات اعتبارا من شهر أيلول ٢٠١٦ ولغاية تاريخ 9/12/2017، وهي كالتالي:
 
_ سيارة هوندا crv لون رصاصي
_ سيارة هوندا crv لون اسود
_ سيارة اف جي كروزر لون اصفر
_ بيك آب تاكوما ٤ أبواب لون رصاصي
_ سيارة اف جي كروزر لون ازرق
_ سيارة اف جي كروزر لون اسود
_ سيارة اف جي كروزر لون ازرق
_ سيارة هوندا crv لون اسود
_ سيارة هوندا crv  لون رصاصي
_ محاولة سرقة سيارة اف جي كروزر لون ازرق بتاريخ 9/12/2016 في منطقة فاريا وحصل إطلاق نار باتجاههم وكانوا على متن سيارة هيونداي اي ان لون رصاصي مستأجرة وتعطلت عن السير، وتم سرقة سيارة نوع هوندا طراز قديم لون رصاصي وادى إطلاق النار إلى مقتل أحد أفراد العصابة.
 
وقد تبين أن حصة الموقوف المذكور أعلاه من السيارات المسروقة ٧٠٠$  عن كل اف جي و ٢٠٠$ عن كل  CRV. 
 
كما تبين أنه مطلوب القضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تأليف عصابة للسرقة.
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