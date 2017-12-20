living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 عمليات تحرّش سابقة.. جريمة ربيكا في بيروت: الرواية الكاملة!

20
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما تكشفت ملابسات قضية مقتل الشابة البريطانية ريبيكا دايكس على يد سائق التاكسي طارق ح. الذي أقلّها ليل السبت من منطقة الجميزة قبل أن يرتكب جريمته ويرمي جثة ضحيته عند أوتوستراد المتن السريع، تتفرّد «المستقبل» بكشف النقاب عن كامل تفاصيل الجريمة وكيفية حصولها وفقاً للمعطيات الأمنية ولاعترافات الموقوف نفسه، فضلاً عن المعلومات الخاصة بكيفية توظيفه في شركة «أوبر» لسيارات الأجرة.
 
في التفاصيل، كما روتها مصادر أمنية رفيعة لـ«المستقبل»، أنّ ريبيكا وقبيل إنهاء سهرتها في ملهى ليلي طلبت سيارة أجرة عبر تطبيق شركة «أوبر» فوصلت السيارة بقيادة طارق، الذي أكد أمام المحققين أنه لم يكن وارداً في ذهنه الإقدام على أي نوع من التحرش أو ارتكاب أي جريمة لحظة وصوله إلى المكان، لكن بعدما صعدت معه الشابة البريطانية في السيارة أعجب بها وشعر بالإثارة تجاهها فظنّ أنّها سهلة المنال نتيجة كونها «من جنسية أجنبية وترتدي تنورة قصيرة»، فتفاقمت الإثارة في مخيلته، الأمر الذي دفعه إلى إيقاف السيارة تحت أحد جسور الأشرفية لينتقل فوراً من مقعد السائق إلى جانب الضحية في المقعد الخلفي حيث بادر إلى التحرش بها فقاومته بشدّة غير أنه ازداد شراسة وإصراراً على الموضوع فنزع تنورتها واغتصبها، ثم ولدى محاولتها الفرار عمد إلى سحب شريط الحبل الخاص بقبعة السترة التي يرتديها ولفّه حول عنقها مانعاً إياها من مغادرة السيارة خشية التبليغ عنه فظلّ يضغط على الحبل إلى أن خارت قواها وتوقفت عن الحراك فتنبّه إلى أنها فارقت الحياة خنقاً، عندها قرر التخلص من الجثة فسارع إلى أوتوستراد المتن السريع حيث ألقاها إلى جانب الطريق وغادر المنطقة.
 
وعن السوابق الإجرامية للجاني، أوضحت المصادر أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سبق أن أوقفته عام 2015 بجرم تعاطي المخدرات. أما عن كيفية توظيفه من قبل شركة الأجرة وفي حقه سجل جنائي، فلفتت المصادر إلى أنه وبنتيجة التواصل الأمني الرسمي مع ضابط الارتباط الخاص بشركة «أوبر» العالمية في مقر عمله في القاهرة تبيّن أنّ طارق كان قد زوّد الشركة بسجل عدلي مختوم بعبارة «لا حُكم عليه»، وبناءً عليه أتت الموافقة على توظيفه إلكترونياً باعتبار ألا أحكام قضائية سابقة صادرة بحقه، علماً أنّ «أوبر» لا تدقق في ملفات موظفيها الجنائية بل تكتفي بالسجل العدلي الخاص بهم وهو ما يتيح لأفراد مثل طارق ح. لديهم سجل جنائي من دون أن تصدر بحقهم أحكام قضائية أن يعملوا لديها.
 
وإثر الجريمة، ارتسمت لدى الأوساط الرسمية والشعبية علامات استفهام كبيرة حول تدني درجة الأمان بالنسبة لمستخدمي شركة «أوبر»، سيّما وأنّ هناك 5 عمليات تحرّش سابقة في سجل سائقيها على مستوى العالم، قبل أن تسجلّ جريمة بيروت أول عملية قتل بحق مستخدمي هذه الشركة كما حصل مع الضحية ريبيكا دايكس.
المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout