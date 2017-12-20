عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2017

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الأخبار: عصام العبدالله

الشاعر الصوت

معادلة ردع يمنية: الرياض مقابل صنعاء

الديار: دورة ضباط 1994 مظلومة لكن مرسوم الرئيسين عون والحريري ضرب حقوقهم

قدّم ضباط 1994 تضحيات لكن لا يمكن تجاهل توقيع وزير المال في المرسوم



الأنوار: الرئيس الجميل وقيادات من الكتائب والاحرار والاشتراكي : لا للتضييق على الحريات

البناء: فلسطين تواجه... ودي ميستورا للبحث بانتخابات... والعبادي لتدخّل يحمي متظاهري كردستان

صاروخ يمني على الرياض... والحوثي للعين بالعين... متوعّداً السعودية والإمارات بالمزيد

مسعى جنبلاطي لتسوية «الترقيات» وتساؤلات عن أولوية توافق الرئاسات على «الحرتقات»



النهار: الحريّات تابع: اللبنانيون ليسوا متساوين أمام القضاء



الجمهورية: إنتكاسة حكومية بمرسوم "الأقدمية"







المستقبل: مجلس الوزراء مدّد في آخر جلسة لهذا العام عقود الخلوي سنة وألّف لجنة لملف النفايات

الحريري: الانتخابات النيابية في موعدها ولا زيادة ليرة على السلسلة



الإتحاد: حزب الله لـ الحريري: إرتكبت أخطر خرق للنأي بالنفس





l'orient le jour: Le Conseil des ministres termine son année sur... un report du problème

the daily star: Top EU envoy says stick to dissociation policy