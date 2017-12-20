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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2017

20
DECEMBER
2017
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البناء: كواليس وخفايا

خفايا

نظّم قيادي في قوى 14 آذار في بلدته عراضة لأحزاب تنتمي إلى القوى المذكورة وعدد من رجال دين القرى المجاورة، وذلك احتجاجاً على استدعائه من جانب القضاء لاستجوابه في دعوى مقامة ضدّه، الأمر الذي أثار استغراب قوى سياسية في بلدته من هذا التصرّف، خصوصاً أنه ينظّر دائماً لموضوع العبور إلى الدولة ومؤسّساتها، ومنها القضاء، أما ما يفعله على الأرض فهو الاستقواء دائماً على الدولة والاستهزاء بها. وهذا ما حصل أخيراً!


كواليس

قالت مصادر مطلعة إنّ الصاروخ البالسيتي اليمني سقط في الرياض على مقربة من قصر اليمامة بخلاف ما قالت السلطات السعودية عن اعتراضه، وإنّ ما نقله شهود عيان كثيرون عن حجم دوي الانفجار وأعمدة الدخان ومساحة انتشار الشظايا تتقاطع مع ما ورد في رسائل متطابقة لثلاث سفارات أوروبية على الأقلّ في الرياض تؤكد سقوط صاروخ بالستي على موقع حسّاس في مدينة الرياض، وقالت المصادر إنّ ما يبرّر القلق الأميركي الوارد في بيان البنتاغون هو سقوط الصاروخ رغم محاولة اعتراضه وليس النجاح في اعتراضه…

 

 


النهار: أسرار الآلهة

ضجة مفتعلة

استغرب وزير الضجة التي رافقت عودة فؤاد ابو ناضر الى حزب الكتائب وهو ابن العائلة ولا يملك أي ثقل انتخابي....


إنتخابات الاشتراكي

شكّل الحزب التقدمي الاشتراكي لجاناً انتخابية وعلاقات عامة وإعلام، من المحازبين والأنصار والأصدقاء استعداداً للاستحقاق الانتخابي.


خسائر "أوبر"

أثّرت جريمة قتل الديبلوماسية البريطانية سلباً على شركة "اوبر" في لبنان بحيث أزال كثيرون التطبيق عن هواتفهم بعد حملة قادتها نقابة مكاتب التاكسي تظهر عدم التزام الشركة الدولية معايير السلامة والأمان.

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يُؤكّد وزير سيادي ان لا شيء ثابتاً في التحالفات مع أي طرف من الأطراف في الانتخابات المقبلة.


غمز
وصف مصدر شمالي، ما حدث في منطقة حسّاسة، بأنه مكسب انتخابي لخصوم تيّار واسع.


همس
لا يُخفي مرجع لبناني كبير أن يكون للفيتو الأميركي في مجلس الأمن خطر كبير على مستقبل التسوية في الشرق الأوسط.

 

 

الجمهورية: أسرار

قضية
ألمح دبلوماسي غربي إلى جهات لبنانية رسمية بضرورة التوسّع في قضية حسّاسة لجلاء الغموض فيها والملابسات حولها.

 

وظيفة
وصف موظف كبير عُيِّنَ حديثاً طبيعة وظيفته الجديدة بأنها «لزوم ما لا يلزم».

 

إحصاءات
إستغربت أوساط سياسية كيف أن الإحصاءات الرسمية التي شملت الفلسطينيّين المسجّلين في لبنان أظهرت أن عددهم نحو 180 ألفاً فيما العدد أكبر بكثير مما هو مُعلن.

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