الاسد يكشف اسباب تفاقم الازمة الانسانية في سوريا

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اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله اليوم فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق ان "الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ساهم إلى جانب الحرب الإرهابية، في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

وقال الرئيس الاسد: ان الدولة السورية بجميع مؤسساتها مستمرة بالقيام بكل ما من شأنه تخفيف معاناة مواطنيها بسبب الجرائم والممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.