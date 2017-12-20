قتله على الطريق البحرية - الكرنتينا وفر بسرعةٍ جنونية!

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افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام الياس شاهين عن وفاة شخص من ال نعيمي نتيجة حادث صدم على الطريق البحرية - الكرتينا

وفي التفاصيل انه واثر تعطل سيارة شخص من نعيمة من نوع رينو رابيد، ولدى خروجه منها لمعرفة العطل واصلاحه، مرت سيارة "راف 4" مسرعة وصدمته بقوة ودفعته بضعة امتار، ليرتطم وجهه وصدره بالارض، ويتحول الى ضحية مضرجة بالدماء.



وقد فر الجاني بسيارته بسرعة جنونية، وهو موضع ملاحقة من قبل الاجهزة الامنية، التي عاينت الكاميرات التي رصدت الطريق التي سلكها، فيما نقلت جثة نعيمة الى مستشفى الوردية - (حداد سابقا) وقد تسبب الحادث بحالة من ذعر المارة على الطريق.