بالصورة مخدّرات وسلاح وأموال في ضهور الشوير

A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغاً قالت فيه إن معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخصين مجهولين بترويج المخدرات في محلة ضهور الشوير.

بتاريخ 18/12/2017 ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من معرفة هوية هذين الشخصين وتوقيفهما في منزلهما، وهما: ف. خ. (مواليد 1991، لبناني)، ك. ض. (مواليد عام 1995، لبنانية).

وبتفتيش المنزل تم ضبط 2100 غ ماريجوانا، 19 غ كوكايين، 6.6 غ سيلفيا، 104 غ حشيشة كيف، 1،1 غ هيرويين، 70 حبة مخدرة نوع xtc وXANAX، إضافة الى ميزان حساس ومسدس "غلوك" 19 عيار 9 ملم مع ممشط و13 طلقة صالحة للإستعمال ومبلغ 3500 دولار.

وأشارت المديرية العامة الى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.