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التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في حضور رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

الوزير باسيل تحدث بعد اللقاء فقال :"ارحب اليوم مجددا بصديقة حقيقية للبنان الذي لا يمكن ان ينسى الدور القوي للسيدة موغيريني خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة. وكان لنا خلال جولتنا الأوروبية الأخيرة الإعلان الاول القوي الذي اصدره الاتحاد الاوروبي، واليوم سمعنا مجددا دعما قويا للبنان ولاستقراره وتعهدا متبادلا لسياسة تحفظ استقرار البلد".

وأضاف، "تباحثنا في موضوع النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر المتوقع عقده في بروكسل، حيث نامل بان يشكل فرصة اخرى لإظهار التطور في طريق العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلدهم وبطريقة تحفظ كرامتهم. أمامنا العديد من المناسبات التي يستطيع لبنان من خلالها إثبات تعهده والتزامه بالسلام والاستقرار من بينها الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل، ولبنان يلتزم ويحترم هذا الاستحقاق الديمقراطي بشكل جيد جدا".

وشدد الوزير باسيل مجددا على علاقة التعاون القوية بين لبنان والاتحاد الاوروبي،معتبراً أن زيارة موغوريني هي مناسبة اخرى لإظهار دعم الاتحاد الاوروبي للبنان.



موغيريني

بدورها اشارت موغيريني بان زيارتها للبنان تشكل اولوية كبرى لإظهار قوة الصداقة والتضامنبين الإتحاد الأوروبي ولبنان. واعتبرت انها اول مسؤولة دولية تزور بيروت بعد عودة الرئيس سعد الحريري وإعادة الحياة السياسية الطبيعية مشددة على ان الاتحاد الاوروبي كان وسيكون دائماً الداعم الاول لاستقرار لبنان لجهة أمنه وتطوره الاقتصادي، وان سياسة الناي بالنفس هي أساسية للشعب اللبناني وكذلك للمنطقة ككل.

وقالت :" نحن خلال هذه الايام المعقدة عبرنا منذ البداية عن دعمنا القوي للرئيس سعد الحريري وعودته الى بيروت، والتزام القوى السياسية في لبنان بسياسة النأي بالنفس. ونحن نتوقع المضي بشكل جيد بهذا الالتزام، وانا سعيدة بان ارى ان المجلس النيابي يعمل والحكومة تجتمع مجددا، وان هناك تأكيدات على اجراء الانتخابات.فالاتحاد الاوروبي سيتابع التطورات في هذا الإطار مع التركيز على أولويات الشعب اللبناني" . وأضافت يمكن للبنان الاعتماد على الاتحاد الاوروبي الذي سيكون الى جانبه، وأمامنا ايضا مؤتمر بروكسل حيث سنناقش مستقبل سوريا والمنطقة ولبنان والقدس.